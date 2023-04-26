腸病毒疫情6年新高 羅一鈞：5月初進入流行期

國內腸病毒疫情走入流行季，疾管署公布，上周新增2例腸病毒71型個案，皆為輕症，但上周腸病毒急診人數達7851人。疾管署副署長羅一鈞表示，今年腸病毒疫情高於過去6年同期，走勢與2016年類似，預估5月初正式進入流行期。

疾管署防疫醫師陳婉青表示，上周新增2例71型腸病毒個案，皆為輕症，住在北部年齡1歲的幼童，於4月上旬發病，治療後已改善，調查感染來源，其中1例家中哥哥亦出現症狀，初估為家戶傳播；另1例為幼托機構首例，但家中無人有疑似症狀，可能是社區感染。全台累計腸病毒71型輕症個案有7例，腸病毒重症累計2例，分別感染腸病毒D68型及克沙奇A6型。

羅一鈞說明，今年腸病毒疫情高於過去6年同期，目前流行趨勢判斷與2016年的情況類似，單周就診人數達1萬1000人，超過兩周，就會正式宣布進入腸病毒流行期，預估5月初宣布。

「暑假前通常是腸病毒高峰。」羅一鈞提醒，到6月底前要更加強宣導，家長多留意小朋友狀況，有警示症狀要盡快就醫，診所醫師亦發現發燒、流感、腸病毒都有在社區流行的趨勢；學校、幼兒園、托兒所、托嬰機構等等，加強清潔消毒，避免腸病毒蔓延。

依據疾管署監測資料顯示，上週(2023年4月16日至4月22日)國內腸病毒門急診就診計7,851人次，較前一週(5,470人次)明顯上升43.5%，且高於近6年同期，疫情傳播風險增加，應提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。近期實驗室監測顯示，社區腸病毒活動上升，檢出以克沙奇A型病毒為多，且腸病毒71型及D68型病毒亦持續於社區活動。

疾管署呼籲，腸病毒傳染力強，學童間密切互動易使腸病毒於校園間傳播，提醒家長與教托育機構人員不可輕忽，應加強居家環境、教室及遊樂設施等的通風、整潔與消毒，並教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手，及生病在家休息等良好衛生觀念，以降低病毒於校園或社區中傳播的風險。