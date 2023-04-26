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惡意電波干擾桃機？ NCC：公務機關設備溢波所致

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會。圖／本報資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／本報資料照片

網友指出，4月22日北部空域出現電波干擾情形；NCC副主委暨發言人翁柏宗今日證實，4月22日接到民航局桃園航空站塔台申訴頻率受到干擾，NCC北區監理處當天即已派出電波偵測車進行偵測，發現是台灣另一公務機關溢波干擾所致，已提醒相關單位應遵守相關規定。

此次電波干擾事件，除了對桃園機場、松山機場造成影響之外，也有網友擔憂，會不會是惡意電波干擾，尤其俄烏戰爭開打之前，也曾發生過相關情事，引發了相關討論。

翁柏宗指出，接到申訴電話後，NCC已經立刻派電波偵測車前往新北、桃園交界的制高點上進行監測，經查發現，4月21日、4月22日都有間歇性的電波干擾狀況；經NCC北區監理處研判，主要是鄰近其他公務機關正在進行年度發射機調教測試，而產生了溢波干擾，已提醒合法使用者務必遵守無線電頻率使用管理辦法相關規定。

桃園機場 NCC

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