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流感重症增24例創新高 羅一鈞：與冬季未大流行有關

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流感重症增24例創新高 羅一鈞：與冬季未大流行有關

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
羅一鈞表示，今年流感疫情並未在4月出現反轉，初估與冬季未出現大流行，加上口罩令鬆綁、聚會增加等因素有關。記者鄒尚謙／攝影
羅一鈞表示，今年流感疫情並未在4月出現反轉，初估與冬季未出現大流行，加上口罩令鬆綁、聚會增加等因素有關。記者鄒尚謙／攝影

衛福部疾管署今公布流感最新疫情概況，上周類流感就診人次上升至5萬2648人次，較前一周略增。疾管署發言人羅一鈞表示，今年流感疫情並未在4月出現反轉，初估與冬季未出現大流行，加上口罩令鬆綁、聚會增加等因素有關，將觀察到5月底。

羅一鈞表示，今年流感整體趨勢緩升且高於前3年同期，估計是去年冬季到今年春季都未出現大流行，加上後續口罩令鬆綁，民眾聚會機會增加，增加流感傳播風險；原本4月應結束的流感流行期，現在才開始緩升，將持續觀察到5月底，先前延長到4月30的公費藥對象，目前也延長至5月31日，成為史上最長的流感公費藥品給付，並持在5月下旬研議是否再延長。

疾管署表示，上週新增24例流感併發重症病例( 13例A型H3N2、9例A型H1N1、2例A型未分型)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為17例男性、7例女性，發病日介於4月9日至4月22日，其中有20例具慢性病史，18例未接種本季流感疫苗。另，確定病例中新增3例死亡，年齡介於50多歲至70多歲，為1例男性、2例女性，發病日介於4月9日至4月20日，分別具糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病、精神疾病等慢性病史，其中1例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年4月24日流感併發重症病例累計114例(83例A型H3N2、24例A型H1N1、3例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占46%)，87%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡20例(17例A型H3N2、2例A型H1N1、1例B型)，80%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。顯示新增重症病例數增加，應提高重症危險徵兆的警覺。

H3N2 流感

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