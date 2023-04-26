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福島春夏排核廢水！跨部會提8結論 5月前擴充檢測量能

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
原能會今召開跨部會因應會議，會議提出8結論。圖／原能會提供
原能會今召開跨部會因應會議，會議提出8結論。圖／原能會提供

日本預定於今年排放福島第一核電廠核災含氚廢水，原能會今召開跨部會因應會議，初步結論包含關注日排放作業相關時程、IAEA調查及NRA使用前檢查相關動態資訊、依規畫完成明年海域輻射監測取樣分析，預計5月底前完生物氚實驗室整建及新購儀器安裝測試，以擴充檢測量能至每年500件。

原能會今邀集外交部、衛福部、交通部、國科會、海委會、農委會等部會以視訊方式召開第14次跨部會因應會議，與會單位就本案最新動態資訊、我國周圍海域輻射監測作業、國家海域計畫技術開發執行，以及我國沿近海漁業應變程序等議題進行討論，初步討論出8點結論。

第一，日本政府預計今年春夏之際開始含氚廢水的排放作業，而目前東京電力公司預計今年中完成排放設施的興建作業，原能會將與外交單位密切關注排放作業相關時程，以利我國執行因應措施。

第二，IAEA專家調查團今年1月中旬赴日，執行含氚廢水排放安全管制議題追蹤審查，也赴福島第一核電廠了解NRA執行排放設施使用前檢查作業狀況，原能會將持續協同外交單位密切關注IAEA調查與NRA使用前檢查相關動態資訊，以為我國研擬因應措施參據。

原能會指出，截至4月完成樣品取樣329件、分析144件，分析結果均無輻射異常，原能會偵測中心將持續依規畫完成明年後續取樣，另也將持續監測漁場環境的海水及海產物中輻射量變化。

而放射性物質海域擴散海洋資訊平台（TW-ORIS）為民眾得知氚水排放事件相關資訊的重要窗口，需站在民眾立場轉譯專業資訊，符合容易使用、資訊清楚等目標，原能會核研所將依現行版本持續精進該平台網站、新增科普圖卡、最新消息更新等，並依使用者回饋滾動修正。

原能會表示，因應各部會生物氚檢測量能需求，原能會核研所預計5月前完成生物氚實驗室整建及新購儀器安裝測試，以擴充檢測量能至每年500件，並持續針對氚水排放事件未來可能檢測量能需求調整、精進方案及措施。

農委會漁業署針對我國洄游性魚類及北太平洋公海捕撈返台的秋刀魚進行魚體檢測，自2011年3月11日福島核災發生後，截至目前為止共檢測3286件銫-134及銫-137，結果均小於最低可測值，符合安全標準規定；有關漁民受影響部分，漁業署將參考「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」中的海域輻射監測與預警燈號，強化因應措施，並適時將漁業經濟影響評估結果納入因應措施。

原能會表示，有關因應日本福島核電廠氚排放，提供無輻射汙染漁產標章研議案，已依相關建議並經專家學者討論具代表性的漁產採樣方法及程序，監測結果已足以涵蓋台灣周邊海域及遠洋經濟性漁獲物，未來將持續參考漁汛及海流等相關資訊，依我國可能受影響的漁獲種類及評估風險，滾動式調整監測取樣點位、漁獲檢測數量及頻度，完善海域資源監測。

原能會 福島

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