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南水局全天監控高屏溪水質 甲仙堰今水量低於百年大旱

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
甲仙攔河堰今天水量比起百年大旱同期還少。記者劉學聖／攝影
甲仙攔河堰今天水量比起百年大旱同期還少。記者劉學聖／攝影

高屏溪逢枯水期流量較少，但高屏溪攔河堰仍供應大高雄逾3成用水，南區水資源局為確保穩定供水，在高屏溪上游設置水質監測站做24小時監控，雖近來南部地區有零星降雨，不過，今天記者直擊甲仙攔河堰水量，還低於百年大旱同期水量。

高屏溪是全台流域面積最大的河川，也是高雄地區最主要取水來源，為確保高雄用水穩定與安全，南水局於高屏溪攔河堰上游七公里處，設置水質監測系統，全天候即時監測河川水質，如水質出現有異常狀況，將能提前2小時預警通報並緊急應變。

「監測站的功能就是在阻絕水質異常原水進入供水系統。」南水局指出，監測站不只可提早調度水源因應，穩定供水，還具保留水樣功能，後續能追查水源污染排放源頭，是水資源局維護原水水質重要利器。

不過，高屏堰近期流量為歷年同期次低，僅稍高於兩年前百年大旱的枯水期，如發生水質異常，會造成高雄地區供水更加吃緊，嚴重時甚至將發生停水事件。而記者今天直擊甲仙攔河堰，據南水局統計，今天水量平均流量2.6CMS（每秒抽排1公噸的水），還低於百年大旱的平均流量2.92CMS。

今年南部大旱又適逢枯水期，南水局呼籲大眾一起守護珍貴的水資源，如發現高屏溪水質異常時，可立即通報環保單位與本局，以利即時應變調度水源，並追查排除污染，確保高雄用水安全及穩定。

甲仙攔河堰今天水量比起百年大旱同期還少。記者劉學聖／攝影
甲仙攔河堰今天水量比起百年大旱同期還少。記者劉學聖／攝影
甲仙攔河堰今天水量比起百年大旱同期還少。記者古和純／攝影
甲仙攔河堰今天水量比起百年大旱同期還少。記者古和純／攝影

水質 高屏溪 流量

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