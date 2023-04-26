大陸對台做貿易壁壘調查 陳吉仲：盤點農業受影響逾30%

中國大陸商務部公告，從2023年4月12日起，就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查；被調查措施及涉及產品2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。農委會主委陳吉仲表示，農業受到影響的約占30%多，會先做好準備。

陳吉仲日前接受YAHOO TV「齊有此理」王時齊專訪，專訪內容今天播出。陳吉仲說，這應該回到2002年，我國與中國大陸先後加入WTO，本來加入WTO前，要跟每個會員國去談判通過，通過才能進去WTO，因為剛好兩岸先後加入，所以變成我方針對中國2000多項產品，因為考慮到像農業的防檢疫及安全等因素，我國就沒有開放。

陳吉仲表示，因為當時沒有談，就這樣到2023已經21年了，現在回來談，農委會有完整盤點；裡面大家比較記得的是禁止中國大陸830項農產品，農委會有評估，因品項的改變，實際上跟農委會比較有關的大概有1000項的農產品。

他說，中國大陸這次是透過WTO來通知我國，某種程度是在國際的遊戲規則裡，至少符合WTO的規範來告知我方；第二，現在的程序是要啟動調查，調查的時候，一定要我方提供資料，否則怎麼調查，不能沒有我方的資料；當然，我方很樂意是不是雙方要坐下來，討論調查的這些的資料，最後才會提交報告。

陳吉仲說，到底對農業部門影響多大，農委會盤點大概1000項的品項裡面，扣掉如非洲豬瘟疫區豬肉不可進口的防檢疫規範約有400多項，再扣除我國原本就沒有生產的、進來也不會有影響，所以最後影響大概有超過30%，有些又在WTO的框架底下如紅豆，原本就有關稅配額限制，不僅來自中國大陸，是全世界都要進口，要先做好準備。

而日前國民黨立委王鴻薇日前抨擊，中國大陸近幾年多次暫停台灣產漁品輸入，過去農委會主委陳吉仲數次說將狀告世界貿易組織（WTO），提告一次不行就提告兩次；但她上行政院經貿談判辦公室網站上公告，我國以原告身分向WTO提出控訴案件中，並無農委會案件，認為農委會在欺騙國人。

陳吉仲說，當天農委會就發新聞稿，他認為這茲事體大，他反問，她(王鴻薇)有沒有了解到WTO的程序。

陳吉仲說，中國大陸對台下鳳梨禁令，是以介殼蟲的名義禁掉，介殼蟲在WTO裡面，是屬於SPS委員會(食品衛生檢驗及動植物檢疫措施委員會)，農委會已經在SPS委員會裡面至少提出了五次的貿易關切，程序走完，如果解決了就結束了；若沒有解決，要不要到仲裁那一邊，才會有下一步，「怎麼會直接跳到貿易仲裁直接去提告」。

陳吉仲說，同樣的輸中的食品受阻，農委會也在裡面提出了六次以上的貿易關切，而且在WTO裡面還有具體的網址。