企業徵才新藍海！中高齡工作數18.1萬個 3年成長3倍

台灣缺工潮持續擴大，人才短缺已達42.3萬人，104人力銀行發現，目前工作機會數104.4萬個，其中，歡迎中高齡的工作數達18.1萬個，3年成長近3倍；同一期間，企業主動邀約32.7萬名中高齡面試，3年成長2.3倍。

另一方面，面對通膨飛漲，中高齡求職意願提升，3月共有5.8萬名中高齡主動應徵，3年成長23.4%；中高齡三大求職機會區為批發零售業、不動產業、住宿服務業。104中高齡人力銀行總經理吳麗雪提出「3心6力5友善」中高齡招募新思維，從組織氛圍、招募流程、職務設計做改善，讓中高齡成為企業營運新助力。

2023年3月，企業主動邀約32.7萬名中高齡面試，比2020年3月的13.9萬人3年成長2.3倍。104中高齡人力銀行總經理吳麗雪分析，少子化讓勞動力越來越少，台灣55歲以上勞參率遠低於日韓，看準勞動力斷層，企業逐漸向中高齡招手。

104人力銀行發現，三大原因讓中高齡求職意願大幅提升，一、隨著通貨膨脹飆漲；二、中高齡自評退休年齡延後到64歲；三、退休準備金從1500萬上升到2000萬，使得中高齡持續工作和求職意願增加，帶動中高齡主動應徵人數，3年來單月平均從4.7萬人增加到5.8萬人，成長23.4%。

104中高齡人力銀行總經理吳麗雪分析，中高齡快速上工的三大機會區為：批發零售業2.6萬個、不動產業1萬個、住宿服務業8千個工作機會最多，主因民生消費產業疫後大噴發，以及原本缺工的壓力即相對嚴重。

當企業願意用，企業如何打造更吸引中高齡的友善職場？104中高齡人力銀行總經理吳麗雪首度公開「3心6力5友善」中高齡招募新思維，企業需翻轉對於中高齡工作者的傳統偏見。

用同理心、上下一心、真誠心迎接中高齡伙伴；理解中高齡在肌力、耐力、聽力、視力、心智能力、動作控制能力上有所衰退，透過職務再設計，讓中高齡在職場上也能發揮有效戰力；最後，從徵才到上工的招聘、對待、工作、生活、環境全流程，思考更體貼的改善做法，創造友善中高齡職場，讓中高齡，成為企業人才新生力軍。