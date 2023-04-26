猴痘增12例本土！6旬男染疫成最年長個案 分布縣市曝光

全台猴痘個案持續增加，疾管署今公布，本土猴痘個案新增12例，多分布於北部地區。疾管署發言人羅一鈞表示，上周新增個案年齡介於20至60多歲，分別於新北、台北、桃園市，以及新竹、彰化縣；累計本土43例、境外9例，總計52例。

羅一鈞表示，本周新增猴痘個案分別為新北市6例、台北市2例、新竹縣2例、桃園市1例、彰化縣1例，共新增12例，年齡介於20至60多歲，皆為男性，且未接種過疫苗。

羅一鈞說明，猴痘個案分布在全台北部11例及中部1例，發病日介於3月16日至4月23日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及皰疹等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月18日至4月25日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及皰疹等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月18日至4月25日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

公費猴痘疫苗自4月10日開放第二階段疫苗接種意願登記，3萬個名額至4月24日上午額滿，疾管署統計，截至4月25日共計完成15724人接種服務，

疾管署表示，已緊急再增購2萬瓶疫苗，約供6萬人接種，研議提供符合接種條件之民眾第2劑預防接種，將再與各縣市衛生局研商，因地制宜安排較多元之接種服務方式。