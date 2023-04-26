勞工健康亮紅燈 國健署：八成缺蔬果、半數過重缺運動

4月28日是國際勞工組織(ILO)訂定的「世界職業安全衛生日」，國民健康署與勞動部職業安全衛生署今天聯合舉辦記者會指出，全國1100萬就業人口有高達8成沒有天天吃三蔬二果、半數體重過重或肥胖，還有慢性病人數成長的隱憂，14%勞工有高血壓，而且7成職場沒有提供體重計或血壓計，導致員工對於自身健康不佳毫無知覺。

國健署報告中指出，根據主計處今年3月新資料，台灣有1100萬名人口在就業市場當中，占總人口近六成，而且每位工作者平均每天有三分之一的時間都待在職場。然而，根據國健署2021年所做的工作人口健康促進現況調查，結果卻發現工作人口當中的慢性病成長，14%工作人口有高血壓。

此外，8成員工沒有達到每天三蔬二果的均衡飲食目標，更有大約半數勞工面臨體重過重、肥胖、運動不足的問題，也就是每周從事中強度運動的總時間不到150分鐘。更糟糕的是，7成職場並沒有提供像是體重計、血壓計等設備給員工使用，很多勞工根本沒有注意到自己的需要，但若能早期察覺血壓異常，經過生活型態改變，血壓偏高是可逆轉的。

國健署署長吳昭軍表示，有健康的員工才有幸福的企業，對於國家的富強更是重要，因此，從職場、生活等各個面向促進國民健康，是國健署和職安署共同的目標。一個職場只要有20個人願意做乳房檢查或等國健署所提供的篩檢服務，國健署都願意將服務帶進企業，讓員工不需要請假，也能獲得服務、受到照顧。

職安署副署長朱金龍表示，近年受疫情衝擊，就業市場和勞動模式都有很大的變化，對於企業來說，確保健康的勞動力就是確保企業競爭力，因為人是企業最重要的資產和財富，是企業永續經營的根本。職安署從2015年開始在北中南分區成立健康服務中心，主要目的就是要給予企業與員工身心健康相關議題的協助，國家職安獎也將國健署的健康職場認證列入加分項目。

國健署邀台灣化纖與艾杰旭公司兩家企業的代表到記者會現場分享職場健康促進經驗。台灣化纖新港廠健康管理師吳幸娟表示，廠區內推動健身操、TABATA操等活動，促使員工規律運動習慣由2021年51%上升至2022年57%，參與「自主養肌活動」並維持健康體位的員工達到6成，青壯年及中高齡代謝症候群的行為改變率近2成。公司共有11台專售無糖飲料的販賣機，廣設飲水機提倡多喝水，員工每日平均飲水量由2020年150C.C上升至2022年1,200C.C。

2021年度獲健康績優職場認證「健康典範獎」的艾杰旭公司代理主任莊雅涵表示，公司聘請專業運動老師運用於「一週一日健康動」活動，幫助員工自主安排運動時間。另有營養師設計各種生活化的主題，提升員工的健康知識，便當盒上也設計熱量標示，幫助員工了解每餐熱量及菜色分配，針對體重過重者提供每日個人化飲食指導。成功將公司的代謝症候群指標亦從2018年18.8%下降至2020年14.2%。