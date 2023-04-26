星宇航空首航洛杉磯 張國煒親曝下一個新航點

看好亞洲轉機市場，星宇航空今天首航洛杉磯，航網正式跨足北美，董事長張國煒親駕該航班。張國煒今表示，北美航線本就是主力，也是成立計畫的重中之重，未來也會繼續擴點，即起每6個月至8個月就會開一個新航點，下一個是年底開闢的舊金山航線。

星宇航空今天首航洛杉磯，張國煒親駕該航班之外，更是星宇A350廣體機推出頭等艙艙等服務以來，首度有旅客搭乘體驗的航班。

張國煒今天現身露面，引起媒體爭相搶拍。媒體詢問，不少旅客找他拍照，有沒有數有幾個人？張國煒說，他沒有特別數；因現場媒體爭相上前，他笑稱要記者趕快讓他走，不然會來不及登機。對於航空迷YouTuber特別從美國搭飛機，他笑稱，「那等下要開好一點」。

媒體詢問，會不會再自掏腰包為星宇增資？張國煒表示，計畫要上市，所以他不會再增資，因持股不能超過七成，股份須調整，包括模擬機、維修廠、免稅品大樓等，這些都在投資項目當中，「沒有什麼是錢坑」。他也說，「大家一開始抵制我們，很多都要自己來，花了很多資源。

媒體也問親自執飛，他說，北美是星宇航線中最重視的航線，本就是主力，也是星宇當初成立計畫中的重中之重。

張國煒也說，未來也會繼續擴點，即起每6個月至8個月就會開一個新航點，下一個是年底開闢的舊金山航線。

慶祝開闢航線，今天下午1時，星宇航空在桃園機場二航廈D1登機門，舉辦剪綵儀式，包括星宇航空執行長翟健華、民航局長林國顯、桃園機場公司董事長楊偉甫、關務署台北關務長方國賢、航警局長邱文亮、美國在台協會副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）、美國商會理事朱興榮等人，共同見證星宇航空洛杉磯航線首航。近300位旅客搭乘洛杉磯首航班JX002，航班於下午2時10起飛。

星宇航空表示，為讓首航旅客在登機前彷彿置身洛杉磯，候機室精心規劃為好萊塢星光大道，讓旅客踩著紅毯，在首航紀念背板前簽名留念；首航旅客也將獲首航禮星宇航空與道奇棒球隊聯名棒球一顆。此外，也與eSIM4Travel合作，提供首航旅客1GB流量的虛擬SIM卡，流量使用完後，可於線上即加即連。

翟健華表示，首航洛杉磯將進一步擴大星宇航網，迎接北美轉機客市場，為旅客提供便利、舒適的長程航線精品服務，未來也將繼續開闢北美其他航點，建構更綿密的航網，讓旅客前往北美的行程規畫更加便利。