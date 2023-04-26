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中捷兩周年4.7萬人比YA免費搭 創下今年單日運量最高
台中捷運營運昨滿2周年，舉辦比YA刷卡免費搭乘活動，非假日運量來到4萬7224人次，創下今年單日運量最高紀錄。中捷公司表示，捷運綠線滿2週年累積總運量約1750萬人次，全國最優惠的299吃到飽台中交通月票將在7月1日上路，加速中捷達到2000萬人次里程碑。
中捷公司指出，兩周年舉辦比「YA」刷卡免費搭乘，平日運量相對較低的週二上班日，創下今年最高單日運量4萬7224人次，較上周二增加1萬6845人次，成長55.4％。
其中四維國小站、南屯站、九張犁站、九德站、烏日站創下通車以來單站單日最高運量，松竹站則是通車以來單站單日次高運量。另昨天下午5點到6點，運量達5588人次，分時運量排名第一，顯示利用下班、放學時段體驗搭捷運的人數飆高，車站從早到晚熱鬧滾滾。
中捷公司即日起至5月31日也推出2周年慶，包括「綠色生活地圖」集章抽機票、「捷伴同行 愛久久」打卡抽好禮，
另全國最優惠的299台中交通月票7月1日上路，可吸引更多民眾搭乘大眾運輸。
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