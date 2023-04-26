胃癌合併腹膜轉移難治 腹內溫熱化療增存活率

胃癌合併腹膜轉移是胃癌晚期，但接受化療或標靶藥物治療後，平均存活餘命仍不超過6個月，腹內溫熱化療提供腹內癌症有腹膜轉移新治療方法，臨床更證明可明顯改善存活率。

台灣民眾飲食對高油鹽的依賴，據衛福部國健署最新統計，胃癌是台灣癌症發生率排名第9名，胃癌較容易發生在70歲以上的年長男性，三軍總醫院一般外科主治醫師李定穎今天在記者會表示，抽菸、高油鹽食物、飲食缺少蔬菜水果、胃食道逆流、幽門螺旋桿菌及家族史等，都是胃癌危險因子。

李定穎說，胃癌死亡率是所有癌症第11名，雖然因為胃鏡普及、民眾對健康照護觀念改變，胃癌死亡率有逐漸改善，但僅對於早期胃癌有所幫助，胃癌第四期患者死亡率10年間並無太大進展，即使有了細胞治療與標靶治療，晚期患者的5年存活率仍僅不到5%。

胃癌合併腹內轉移治療困難，李定穎解釋，主要是因為人體內有血液腹膜障蔽（Blood-Peritoneum-Barrier），使得傳統血液中的化療物藥無法穿透腹膜達到毒殺腹內癌細胞所需要的藥物濃度，「腹內溫熱化療」是胃癌合併腹膜轉移新治療方式。

李定穎說明，腹內溫熱化療是以手術切除腫瘤侵犯的器官合併腹膜剝離術，將肉眼可見的腫瘤完全切除，再配合腹內溫熱化學治療來對付肉眼看不到的微量癌細胞，有機會將癌細胞切除乾淨，腹腔中灌洗的高濃度化療藥物直接作用在癌細胞，比全身性化療的效果更好。

李定穎表示，這個治療會同時給予高溫循環灌注，將加溫加熱到攝氏42至44度，因為癌細胞對於熱的耐受性很低，超過攝氏42度很容易死亡，再加上部分化療藥物具熱加乘效應，更能增強化療藥物對組織的滲透深度，與毒殺癌細胞的效果。

李定穎說，腹內溫熱化療可以降低惡性腹水，減少轉移程度，改善生活品質，提高存活時間，增加癌症治癒可能性，甚至針對嚴重轉移患者有安寧緩和作用；針對局部侵犯性胃癌的患者，使用預防性溫熱化療，可降低術後復發率，增加存活時間。