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忘帶健保卡免驚 花蓮慈濟醫院虛擬健保卡看診更便利
民眾就醫忘記攜帶健保卡，只能先自費繳納醫藥費，再到醫院申請補卡退費。花蓮慈濟醫院考量偏鄉民眾來回車程就得花上約1天時間，十分不便，配合衛福部中央健康保險署，推動「虛擬健保卡」就醫服務，透過手機申請，讓民眾無卡也能順利就醫。
「哎呀！忘記帶健保卡了」從花蓮豐濱鄉開車帶著母親，到慈濟醫院看診的陳小姐只能先自費繳納醫藥費，過幾天還要再到醫院申請補卡退費，來回就要花費不少交通時間，讓她非常懊惱。另一位黃老先生牙痛，想看醫生卻找不到健保卡，儘管不舒服仍選擇忍耐不就醫。
花蓮慈濟設有專屬櫃台，可協助民眾快速開通健保快易通，並下載綁定健保卡，成為「虛擬健保卡」，作用與實體健保卡完全相同，提供方便就醫、檢驗、繳費、領藥一條龍服務。
慈濟醫院醫事室醫事服務組股長張家琪說，虛擬健保卡可避免實體卡毀損、讀卡機故障、照片辨識困難、卡片讀寫速度慢等讀卡問題，更省去忘記攜帶健保卡，需先自費繳納醫療費用，日後須再申請補卡退費款的程序。看診後，也能使用多元支付方式繳納醫療費用，包含醫指付、花慈APP、自助繳費機等，免除臨櫃等候批價的時間，縮短等待時間，快速又省時。
慈濟醫院表示，虛擬健保卡功能可以綁定在家人的手機，透過授權使用機制，給同住或非同住的其他家屬或陪病者，只要出示虛擬健保卡即可看診，大幅提升陪同就醫的便利性，也避免實體卡在傳遞時遺失或損壞的風險。
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