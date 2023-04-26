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禽流感年底恐再來 陳吉仲：專案進口雞蛋延到明年六月底

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
陳吉仲日前YAHOO TV「齊有此理」王時齊專訪，專訪內容今天播出。圖／YAHOO TV提供
陳吉仲日前YAHOO TV「齊有此理」王時齊專訪，專訪內容今天播出。圖／YAHOO TV提供

國內目前靠大量進口雞蛋紓解蛋荒，農委會原本預計開專案進口到今年底，但農委會主委陳吉仲今天表示，年底禽流感可能再來，要確保消費者都買得到雞蛋，將延長專案進口到明年6月底。

陳吉仲日前接受YAHOO TV王時齊專訪，專訪內容今天播出。被問到國內今年嚴重缺蛋問題，陳吉仲說，國內雞蛋生產量不足，主要原因是因為禽流感；農業不是工業，會受到氣候影響，氣候變遷對農業影響最大，太冷、太熱、溫差超過15度都不容易生蛋，要確保消費者可以買到雞蛋，進口與庫存可以當作調節工作。

陳吉仲說，明年不會缺蛋，國內生產產能還不能滿足需求，總統院長要求要做好糧食安全，糧食安全不是全部靠國內生產，農業會受到氣候條件影響，最近台北下雨，但南部正操受乾旱，受影響嚴重，因此要有庫存與進口。

他說，例如這次的禽流感，H5N1高病原禽流感前年造成全世界有一半的影響，但前年台灣沒有發生，我們是去年年底到今年的年初冬天的時候才有H5N1，才會造成這麼嚴重的影響，當然希望國內自己來供應消費者雞蛋，這是目標，但年底可能會遇到這個(禽流感)風險，因為它會再來。

陳吉仲說，如果生產還是有風險的時候，又要確保每個人都可以買得到雞蛋，進口跟庫存才是工具，既然是工具，現在的進口是用專案的方式，專案進口開到年底，現在要開到明年的六月底，讓這些國家的雞蛋，如果有業者或是我們在做調解都可以去採購，進口雞蛋先用這樣的方式處理，還沒有走到常態性進口。

禽流感 雞蛋 陳吉仲

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