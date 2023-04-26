長照預算600多億「將首見赤字」 薛瑞元打包票：未來5年內都夠用

台灣邁入超高齡社會，長照需求日益大增，雖我國推行長照2.0服務政策已6年，今年衛福部也預計提高住宿機構補助從一年6萬至12萬，但住宿機構使用者目前無法使用長照2.0服務，立委王婉諭今於立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，住宿機構補助雖提高，但對重度家庭尤其失能等級7、8級以上的家屬，每月經濟負擔仍是沈重負荷，要求應考量住宿機構使用者，也能使用長照2.0服務。

王婉諭表示，長照2.0服務每月提供有3.2萬元額度，而7、8級重度失能者，需要24小時有人在身旁照顧，在長照2.0服務中，因日照中心無法提供相關服務，若家庭中有家人可以照顧或外籍看護，頂多是搭配長照2.0的居家服務，但若沒其他照顧者，最後只能選住宿機構，但住宿機構每月至少花費3至5萬元，政府提高補助一年12萬，每月也才1萬元，重度家庭獲得資源反而比長照更少，「應該要拉到一樣的水平」。

王婉諭認為，住宿機構補助的範圍，可以依照失能等級嚴重度做調整，尤其是10萬個重度需求的家庭，不然即使一年提高補助到12萬，對家庭還是非常沈重。薛瑞元回應，住宿機構補助提高至一年12萬，目前設定失能等級4級以上才能申請，若是2、3級者無法申請，未來會朝向7、8級重度失能者階級式增加補助的方向，但無法一蹴可幾。薛也透露，長照基金收入今年可能有些轉變，目前態度要「步步為營」。

薛瑞元會後受訪指出，過去提供住宿機構補助共36億元，實施新制後，預計增加40億，總共76億元支出。而新制沒有排富制度，使用住宿機構者需住滿180天才能申請，因此今年會從下半年開始進行申請，估計失能等級4級以上約有11萬人受惠。而住宿機構使用者，仍有部分可以使用長照2.0服務，不過目前這2項服務的確是分開進行。

長照服務今年編列約650億元預算，是長照2.0自106年開辦以來最高的年度，長照基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、其他收入（房地合一稅）及政府預算撥充，其中603億元屬於長照給支付預算。不過薛瑞元坦言，今年長照基金可能出現「斥字預算」，因為今年經濟情勢沒有前幾年樂觀，像是房地合一稅去年200多億元，但今年可能沒那麼高。

薛瑞元表示，依據財政部估計，今年能提供長照基金僅剩500多億，相較去年長照基金總收入約938億，「今年可能沒辦法那麼高」，不過今年已經編列650億預算，但歷年長照基金仍有剩餘1000多億，因此今年以及未來5年內，針對長照服務給支付都沒問題。