快訊

王世堅「贏賭又贏話」 綠派系酸消費何志偉未必能勝選

「想再見到家人」聯華女員工連滾帶爬 靠意志力衝出火場

桃機接獲恐嚇信！中國國際航空班機疑有爆裂物 南跑道緊急關閉

長照預算600多億「將首見赤字」 薛瑞元打包票：未來5年內都夠用

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
衛福部長薛瑞元。記者許政榆／攝影
衛福部長薛瑞元。記者許政榆／攝影

台灣邁入超高齡社會，長照需求日益大增，雖我國推行長照2.0服務政策已6年，今年衛福部也預計提高住宿機構補助從一年6萬至12萬，但住宿機構使用者目前無法使用長照2.0服務，立委王婉諭今於立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，住宿機構補助雖提高，但對重度家庭尤其失能等級7、8級以上的家屬，每月經濟負擔仍是沈重負荷，要求應考量住宿機構使用者，也能使用長照2.0服務。

王婉諭表示，長照2.0服務每月提供有3.2萬元額度，而7、8級重度失能者，需要24小時有人在身旁照顧，在長照2.0服務中，因日照中心無法提供相關服務，若家庭中有家人可以照顧或外籍看護，頂多是搭配長照2.0的居家服務，但若沒其他照顧者，最後只能選住宿機構，但住宿機構每月至少花費3至5萬元，政府提高補助一年12萬，每月也才1萬元，重度家庭獲得資源反而比長照更少，「應該要拉到一樣的水平」。

王婉諭認為，住宿機構補助的範圍，可以依照失能等級嚴重度做調整，尤其是10萬個重度需求的家庭，不然即使一年提高補助到12萬，對家庭還是非常沈重。薛瑞元回應，住宿機構補助提高至一年12萬，目前設定失能等級4級以上才能申請，若是2、3級者無法申請，未來會朝向7、8級重度失能者階級式增加補助的方向，但無法一蹴可幾。薛也透露，長照基金收入今年可能有些轉變，目前態度要「步步為營」。

薛瑞元會後受訪指出，過去提供住宿機構補助共36億元，實施新制後，預計增加40億，總共76億元支出。而新制沒有排富制度，使用住宿機構者需住滿180天才能申請，因此今年會從下半年開始進行申請，估計失能等級4級以上約有11萬人受惠。而住宿機構使用者，仍有部分可以使用長照2.0服務，不過目前這2項服務的確是分開進行。

長照服務今年編列約650億元預算，是長照2.0自106年開辦以來最高的年度，長照基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、其他收入（房地合一稅）及政府預算撥充，其中603億元屬於長照給支付預算。不過薛瑞元坦言，今年長照基金可能出現「斥字預算」，因為今年經濟情勢沒有前幾年樂觀，像是房地合一稅去年200多億元，但今年可能沒那麼高。

薛瑞元表示，依據財政部估計，今年能提供長照基金僅剩500多億，相較去年長照基金總收入約938億，「今年可能沒辦法那麼高」，不過今年已經編列650億預算，但歷年長照基金仍有剩餘1000多億，因此今年以及未來5年內，針對長照服務給支付都沒問題。

目前我國長照基金採取稅收制，若未來預算無法支應長照服務，是否評估5年後開辦長照保險制？薛瑞元回應，長照保險牽涉層面大，且長照保險是否真的能解決財務問題，仍有待商榷。若未來公務預算不夠，還是可以想辦法，不一定要馬上推長照保險，因為長照保險需要配合許多條件，若以現行長照制度，要搭配保險制度，恐怕會有很多扞格。

立委王婉諭於立法院社會福利及衛生環境委員會質詢衛福部長薛瑞元。圖／翻攝國會頻道Youtube
立委王婉諭於立法院社會福利及衛生環境委員會質詢衛福部長薛瑞元。圖／翻攝國會頻道Youtube

長照 住宿 保險

延伸閱讀

羅一鈞代表疾管署同赴WHA 薛瑞元：借助他的經驗

「國民女婿」羅一鈞代表疾管署同赴WHA！薛瑞元：他經驗豐富

為「死人骨頭」薛瑞元舌戰藍委 林為洲問：我是「死人」還是「骨頭」

G7外長挺台參與WHA 薛瑞元：爭取穆斯林國公衛支持

相關新聞

國內缺蛋解決了嗎？陳吉仲：應該大部分都解決了

國內今年面臨史上最嚴重的缺蛋，在後來大量進口以及餐飲大量更改菜單降低需求後，暫時撐住缺口，但國產雞但供應仍不足，究竟缺蛋...

朱銘久病厭世輕生 立委問「安樂死」薛瑞元：不應由政府推動

台灣國寶級雕刻大師朱銘，因晚年罹患慢性病，飽受病痛折磨，疑似久病厭世，4月22日選擇在家中輕生，享壽85歲，消息震驚國內...

陪伴台灣40年柴聯車今末班行駛 鐵道迷：我的青春回不來了！

DR2800、DR2900、DR3000 三款柴聯自強號陪伴台灣人40餘年，是不少民眾年輕時的回憶，今台鐵局在樹林車站開...

長照預算600多億「將首見赤字」 薛瑞元打包票：未來5年內都夠用

台灣邁入超高齡社會，長照需求日益大增，雖我國推行長照2.0服務政策已6年，今年衛福部也預計提高住宿機構補助從一年6萬至1...

母親節送禮首單75折 Lalamove貨車配送鮮花、蛋糕快速又安心

想好母親節禮物了嗎？但又擔心沒辦法即時送達？因無法久放，民眾多於母親節前夕才開始訂購具有時效性的禮物，即時貨運平台Lal...

2023長榮航空城市觀光馬拉松正式啟動 發出邀請函讓世界看見台北

報名抽機票大獎、跑步換哩程、還有超多好康的「長榮航空城市觀光馬拉松」今天開放報名。長榮航空（2618）今（26）日於張榮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦