影／移工控訴知名電子大廠疑涉懷孕歧視

立委賴香伶、桃園市群眾服務協會上午召開「移工懷孕歧視屢見不鮮 知名電子大廠也不能倖免？」記者會。越南移工於台灣國際航電公司擔任夜班作員，因懷孕大約3周左右，身體不適就診，始得知自己懷孕，並於2023年3月1日告知班長，隨即由單位科長約談。

科長責怪未及早告知懷孕之事，可能會影響許多人，同日即要求當事人下周起休病假。3月21日仲介公司翻譯至宿舍拿離職書給當事人簽名，且並未告知任何相關權益或可有其它選擇，致使當事人於不知台灣有法律規定保障孕婦職場工作權的情況下，誤認懷孕只能歸國。