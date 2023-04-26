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影／移工控訴知名電子大廠疑涉懷孕歧視

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立委賴香伶召開「移工懷孕歧視屢見不鮮 知名電子大廠也不能倖免？」記者會，移工（中）控訴知名電子大廠懷孕歧視。記者邱德祥／攝影
立委賴香伶召開「移工懷孕歧視屢見不鮮 知名電子大廠也不能倖免？」記者會，移工（中）控訴知名電子大廠懷孕歧視。記者邱德祥／攝影

立委賴香伶、桃園市群眾服務協會上午召開「移工懷孕歧視屢見不鮮 知名電子大廠也不能倖免？」記者會。越南移工於台灣國際航電公司擔任夜班作員，因懷孕大約3周左右，身體不適就診，始得知自己懷孕，並於2023年3月1日告知班長，隨即由單位科長約談。

科長責怪未及早告知懷孕之事，可能會影響許多人，同日即要求當事人下周起休病假。3月21日仲介公司翻譯至宿舍拿離職書給當事人簽名，且並未告知任何相關權益或可有其它選擇，致使當事人於不知台灣有法律規定保障孕婦職場工作權的情況下，誤認懷孕只能歸國。

協會質疑公司的是，從發現懷孕到被欺騙離職，只有短短幾天，這過程公司毫無對該懷孕女性移工表達關心或者有任何協助，放任仲介公司用幾乎欺騙之方式趁該女性移工孤立無援且不知法律規定情況下，簽下自願離職書，公司即使不是蓄意縱容，難道不知道這樣的處理方式可能對於弱勢的女性移工造成嚴重的權益受損，是仲介公司自己所為嗎？質疑航電公司是否知情，沒有制度去規範仲介嗎？還是航電公司明知甚至授意仲介如此，航電公司有必要說清楚講明白。

立委賴香伶召開「移工懷孕歧視屢見不鮮 知名電子大廠也不能倖免？」記者會，移工控訴知名電子大廠懷孕歧視。記者邱德祥／攝影
立委賴香伶召開「移工懷孕歧視屢見不鮮 知名電子大廠也不能倖免？」記者會，移工控訴知名電子大廠懷孕歧視。記者邱德祥／攝影

懷孕 移工 離職

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