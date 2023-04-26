今年底流感疫苗開打，民眾有權力拒絕「高端」嗎？

誠信為興國之基。當政府失去人民信賴時，決策就很容易遭受質疑，從新冠疫苗採購案到今天的流感疫苗審查，就是最佳寫照。

回到2021年的2月，當時，政府與高端簽約採購國產疫苗、7月就通過緊急受權（EUA），堪稱是高端「最高光」的時刻。

但，隨著消息愈來愈多：沒有完成三期臨床實驗、採購金額保密、未被WHO（世界衛生組織）列入緊急使用清單（EUL），致使民眾出國，還得重打疫苗、由於施打意願不高，最終有160萬劑的高端新冠疫苗遭銷毀，占採購量1／3……，均加深外界對高端的刻板印象。

尤其，監察院「新冠疫苗採購案」的調查報告，不僅延遲至今年3月初才公布，還罕見用「新聞稿」的方式發布，並未提供完整報告，被在野黨喻為「掉漆」的報告：沒有對衛福部的相關疏失提出糾正或彈劾，甚至對高端的炒股爭議隻字未提。

疫苗採購案疑點還未釐清，今年3月29日，高端再度躍上媒體版面。國民黨立委王鴻薇、李德維以及中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢召開記者會後，外界才知道，高端搶進流感疫苗市場了。

面對質疑，食藥署保證「流感疫苗絕對依程序審查」

在野黨質疑，高端流感疫苗通過查驗登記的過程疑雲重重。王鴻薇說，高端過去曾向衛福部申請，與韓國GC Pharma合作生產四價流感疫苗的藥證，高端確實積極在做流感疫苗三期臨床試驗，但2021年4月23日突然主動撤回申請，理由是要改採自有品牌，以提升本土疫苗自製力。今年3月8日，高端宣布四價流感疫苗通過食藥署查驗。

尤其，根據藥品查驗登記審查準則，疫苗類藥品要免除國內臨床實驗，必須符合原產國已上市、且具有10大醫藥先進國家採用證明，但這10大醫藥先進國家並不包含韓國。「而且高端與GC Pharma合作，不是原裝進口疫苗，而是進口疫苗原液，再由高端竹北廠進行充填分裝，衛福部開後門，讓高端進入公費流感疫苗的招標作業，」王鴻薇提出質疑。

王任賢則表示，現在疫情指揮中心還存在，所有防疫物資都可以徵用取得，不需走採購法程序，高端就是利用這種「巧門」取得藥證，這就像是政策放水？

面對立委、專家的質疑，食藥署長吳秀梅強調，絕對依程序審查；食藥署藥品組科長黃玫甄則強調，既然「高端四價流感疫苗」是國產疫苗，在台灣上市，自然不需要具有10大醫藥先進國採用證明，而申請查驗登記時，高端已檢附製程管制、藥毒理及韓國執行的第一、二期及第三期臨床試驗資料，也在國內完成第三期、約800多人的臨床試驗，相關報告都有，且經食藥署審查通過。

圖／高端疫苗提供

高端首次投標流感疫苗，就拿下逾10％的訂單

高端也隨即發出澄清稿，直指對於特定人士的攻擊與抹黑，公司深感失望與遺憾。對於悖離專業知識、企圖誤導大眾認知等不實言論，已委託律師評估並採取應為之法律行動。

聲明中強調，疫苗產品最終成品的無菌製程分裝，是十分常見的產業鏈專業分工事項；並以國光為例說，國光早年也是以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場，而後陸續建立自有產能，近年國光也接受中國、美國充填代工，協助全球疫苗供應。

當國光獲知高端拿自家當案例說明時，馬上發出「嚴正聲明」以捍衛信譽：國光的四價流感疫苗是在國內生產疫苗原液，並充填為成品供應，該公司於2015年執行並完成總數2000多人的人體臨床試驗後，依法經查驗登記領證上市，其後每年供應國內民眾施打，每年也都執行施打後安全性調查且呈報主管機關。國光流感疫苗自研發到上市，已依序完成所需的一、二、三期臨床試驗。

國光更罕見地提到其他流感疫苗的競爭廠商，目前國內的四價流感疫苗中，除國光外，其他進口疫苗包括法國的賽諾菲、英國的GSK（葛蘭素）及東洋代理的澳洲廠牌疫苗，都曾在其母國執行「完整人體臨床試驗」後核准上市，在台灣經過投標供貨後，都執行施打後安全性調查。

看完國光的聲明，外界或許可一窺端倪：高端與其他四家廠商（去年台灣取得流感疫苗許可證廠商共四家）的差異？

4月21日，當疾管署公布今年公費四價流感疫苗得標廠商時，赫然發現首次參與的高端也名列其中。政府分別向國光採購349萬3450劑（50％）、賽諾菲192萬1400劑（27.5％）、台灣東洋86萬4630劑（12.4％）、高端70萬7420劑（占10.1％）流感疫苗。

相比2022年三家得標廠商的數量，當時國光是327.5萬劑、東洋113萬劑、賽諾菲190萬劑。今年採購量雖微增，但多出了高端，衝擊最大的是東洋，短少了26.54萬劑。

政府公費採購流感疫苗，今年首次改採最有利標

其實，高端想創造營收、開發新產品乃天經地義，為何惹塵埃？理由很簡單，新冠疫苗採購案，政府還沒交代清楚，現在又來一個流感疫苗，外界難免有疑慮。

尤其，令人意外的是，去年10月高端公布財報時，揭露疫情指揮中心是唯一的買家，今年連續三個月的營收都掛蛋。近四年，僅2021年（政府採購高端新冠疫苗）每股盈餘（EPS）為6.65元，其餘均為虧損，2022年EPS－4.56元，同業私下稱為「只有一家客戶的上市櫃公司」。

在野黨也因此質疑：蔡政府是否為了拯救「營收歸零」的高端，又開後門了？

另外，還有其他啟人疑竇之處。首先，目前國內取得流感疫苗許可證廠商共五家，疾管署進行各項目評選後，擇定序位前四名為最有利標廠商，高端首次投標就在其中，甚至打敗知名藥廠葛蘭素史克（GSK）。

再來是，行之多年的最低標，今年首次改採「最有利標」。疾管署的理由是，由於各家廠商疫苗的製程、核准適用年齡、單價及最大供貨量等均有差異，為確保廠商履約品質並順利供貨，保障國人健康，改採最有利標方式辦理。

政府編列公費採購流感疫苗已行之多年，為何現在才以這種理由改採最有利標？

其實，民眾理應相信公務機關的決策，但，新冠疫苗採購疑雲重重，政府至今仍無法提出讓民眾信服的調查報告，導致疾管署出面強調「流感疫苗依程序審查」時，仍有部分民眾傾向於「不相信」。

由於公費流感疫苗是中央分配給地方衛生局，再發放給醫院診所後，民眾隨機施打。政府當然有權力決定採購哪些廠商的疫苗，但，當老百姓有疑慮時，在政治人物口中「人民至上」的我們，是否也有權力可以選擇不打高端的公費流感疫苗呢？

名詞小字典：何謂最有利標？ 「最有利標」是相對於「最低標」的一種決標方式，不管是公開招標程序、選擇性招標程序還是限制性招標程序，最有利標是讓「最好的廠商」得標，而不是讓「最便宜的廠商」得標。 最有利標之精神，是要讓機關能依招標文件所規定的評審標準，就廠商投標的技術、品質、功能、商業 條款或價格等項目，作綜合評選，以擇定最佳決標對象。由於是綜合評選結果，得標者也可以是一個分數高、 產品品質好、功能強而價格雖高但屬合理的廠商。讓機關在既定預算下，買到最好的標的，將預算用得最有價值；也可鼓勵廠商從事非價格競爭，避免惡性低價搶標。 可能產生的弊端：最有利標不是比誰最低價，而是比誰最優秀，如何選出最好的廠商成為關鍵。此時，評選委員至關重要，機關首長在決定委員名單時，如有私心就可能操縱分數、決定廠商優先序位；也有可能發生招標內容事先外洩、評分標準失之公允等情事

（本文出自2023.4.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）