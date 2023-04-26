快訊

桃機接獲恐嚇信！中國國際航空班機疑有爆裂物 南跑道緊急關閉

NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

朱銘久病厭世 台灣能推行「安樂死」？薛瑞元指出卡關重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

久旱水位降！台東市湧泉公園水位剩10公分

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
從今年年初到4月中旬，從今年年初到4月中旬，台東市湧泉公園水位至少下降了30公分，目前水深僅約10公分。記者尤聰光／攝影
從今年年初到4月中旬，從今年年初到4月中旬，台東市湧泉公園水位至少下降了30公分，目前水深僅約10公分。記者尤聰光／攝影

受到日前旱象影響，盡管春雨已報到，但台東市湧泉公園目前仍處於低水位，從今年年初到4月中旬，湧泉水位至少下降了30公分，目前水深僅約10公分，民眾親水活動及魚類生存受影響。

市公所公園路燈管理所長葛時君說，現在只能密切注意湧泉池水位變化，另就是把溝渠的閘門打開，讓小池的魚類可以去游到大池，讓牠們有一個比較好的存活的一個環境。

擁有多年歷史的市立湧泉運動公園，主打自然湧泉及人魚共游特色，是當地知名親水公園。不過近1個月來，湧泉池水位大幅降低，現在水深僅有成年人腳踝10公分，湧泉水位至少下降了30公分。

由於湧泉池水是來自地下伏流水，一旦碰上久不降雨，造成地下伏流水位下降，就會連帶影響湧泉公園池水量。而面對這樣的情況，民眾親水活動受影響外，也將影響魚類生存。

「這幾天有下雨，但量不大。」陳姓市民說，水位下降太多了，且池水青苔遍布，大家不敢下水，只剩魚兒在池裡游。另張姓市民說「若再不下大雨，湧泉搞不好會乾枯呢，又少一個玩水去處」。

受到日前旱象影響，盡管春雨已報到，但台東市湧泉公園目前仍處於低水位，民眾親水活動及魚類生存受影響。記者尤聰光／攝影
受到日前旱象影響，盡管春雨已報到，但台東市湧泉公園目前仍處於低水位，民眾親水活動及魚類生存受影響。記者尤聰光／攝影

魚類 台東 運動

延伸閱讀

男凌晨駕車台9線翻覆起火 受困車內燒成焦屍身分待查

台東晚間地牛翻身3次！芮氏規模4.2 最大震度4級

吃魚較健康？她吃「這2種」反讓體重體脂升！想減重吃旗魚、護血管吃鮭魚

台東市歷史建築修復啟用 藍綠拚立委3人同框

相關新聞

國內缺蛋解決了嗎？陳吉仲：應該大部分都解決了

國內今年面臨史上最嚴重的缺蛋，在後來大量進口以及餐飲大量更改菜單降低需求後，暫時撐住缺口，但國產雞但供應仍不足，究竟缺蛋...

朱銘久病厭世輕生 立委問「安樂死」薛瑞元：不應由政府推動

台灣國寶級雕刻大師朱銘，因晚年罹患慢性病，飽受病痛折磨，疑似久病厭世，4月22日選擇在家中輕生，享壽85歲，消息震驚國內...

陪伴台灣40年柴聯車今末班行駛 鐵道迷：我的青春回不來了！

DR2800、DR2900、DR3000 三款柴聯自強號陪伴台灣人40餘年，是不少民眾年輕時的回憶，今台鐵局在樹林車站開...

2023長榮航空城市觀光馬拉松正式啟動 發出邀請函讓世界看見台北

報名抽機票大獎、跑步換哩程、還有超多好康的「長榮航空城市觀光馬拉松」今天開放報名。長榮航空（2618）今（26）日於張榮...

久旱水位降！台東市湧泉公園水位剩10公分

受到日前旱象影響，盡管春雨已報到，但台東市湧泉公園目前仍處於低水位，從今年年初到4月中旬，湧泉水位至少下降了30公分，目...

五一勞動節適逢周一 北市內科、南軟通勤專車停駛

五一勞動節是勞工休假日且適逢周一，台北市南軟通勤專車、內科通勤專車含內科快線停駛，當天其他公車路線仍維持平日班次行駛。北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦