久旱水位降！台東市湧泉公園水位剩10公分

受到日前旱象影響，盡管春雨已報到，但台東市湧泉公園目前仍處於低水位，從今年年初到4月中旬，湧泉水位至少下降了30公分，目前水深僅約10公分，民眾親水活動及魚類生存受影響。

市公所公園路燈管理所長葛時君說，現在只能密切注意湧泉池水位變化，另就是把溝渠的閘門打開，讓小池的魚類可以去游到大池，讓牠們有一個比較好的存活的一個環境。

擁有多年歷史的市立湧泉運動公園，主打自然湧泉及人魚共游特色，是當地知名親水公園。不過近1個月來，湧泉池水位大幅降低，現在水深僅有成年人腳踝10公分，湧泉水位至少下降了30公分。

由於湧泉池水是來自地下伏流水，一旦碰上久不降雨，造成地下伏流水位下降，就會連帶影響湧泉公園池水量。而面對這樣的情況，民眾親水活動受影響外，也將影響魚類生存。