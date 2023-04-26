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久旱水位降！台東市湧泉公園水位剩10公分
受到日前旱象影響，盡管春雨已報到，但台東市湧泉公園目前仍處於低水位，從今年年初到4月中旬，湧泉水位至少下降了30公分，目前水深僅約10公分，民眾親水活動及魚類生存受影響。
市公所公園路燈管理所長葛時君說，現在只能密切注意湧泉池水位變化，另就是把溝渠的閘門打開，讓小池的魚類可以去游到大池，讓牠們有一個比較好的存活的一個環境。
擁有多年歷史的市立湧泉運動公園，主打自然湧泉及人魚共游特色，是當地知名親水公園。不過近1個月來，湧泉池水位大幅降低，現在水深僅有成年人腳踝10公分，湧泉水位至少下降了30公分。
由於湧泉池水是來自地下伏流水，一旦碰上久不降雨，造成地下伏流水位下降，就會連帶影響湧泉公園池水量。而面對這樣的情況，民眾親水活動受影響外，也將影響魚類生存。
「這幾天有下雨，但量不大。」陳姓市民說，水位下降太多了，且池水青苔遍布，大家不敢下水，只剩魚兒在池裡游。另張姓市民說「若再不下大雨，湧泉搞不好會乾枯呢，又少一個玩水去處」。
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