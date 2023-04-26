快訊

桃機接獲恐嚇信！中國國際航空班機疑有爆裂物 南跑道緊急關閉

NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

朱銘久病厭世 台灣能推行「安樂死」？薛瑞元指出卡關重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五一勞動節適逢周一 北市內科、南軟通勤專車停駛

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
五一勞動節是勞工休假日且適逢周一，台北市南軟通勤專車、內科通勤專車含內科快線停駛，當天其他公車路線仍維持平日班次行駛。本報系資料照。
五一勞動節是勞工休假日且適逢周一，台北市南軟通勤專車、內科通勤專車含內科快線停駛，當天其他公車路線仍維持平日班次行駛。本報系資料照。

五一勞動節是勞工休假日且適逢周一，台北市南軟通勤專車、內科通勤專車含內科快線停駛，當天其他公車路線仍維持平日班次行駛。北市府考量民眾及學生當天仍有通勤、上課等需求，交通號誌、調撥車道等交通管制措施，比照上班、上學日運作。

北市尖峰車流量大，台北市交通管制工程處為提升尖峰時間車流疏解效率，上班、上學實施多項管制措施，如民權東路、中山北路、基隆路等主要道路實施調撥車道管制、部分路段或路口實施時段禁止停車管制或三色號誌運作等措施。另於學校周邊及道路亦設置家長接送區或行人專用時相，以保護學童上、下學安全與行車秩序。

交工處指出，基於民眾及學生5月1日仍有通勤、上課等需求，當天北市交通號誌、調撥車道管制、上放學行人專用時相、時段性三色、停車管制與家長接送區路段，均比照上班、上學日運作。

另外，勞動節依行政院規定非屬放假的紀念日或節日，台北市停車管理工程處考量民眾需求，停工處轄管收費的立體、地下及路邊、路外停車場均依標誌牌告示收費。

停管處提醒，路邊裝卸貨格位、限時格位仍依標誌牌與標線告示管制時段實施，請民眾務必留意牌面內容，勿於管制時段內違規停車。

北市 車道 標誌

延伸閱讀

北市3歲女童墜樓亡 父自責「才離開10分鐘就出事」

開心了！生育獎勵金辦法北市議會修正回溯 多3800名新生兒受惠

北市動物園推「家鵝遊行」 短腿悠悠逛大街

全中運擊劍／北市中正高中李讓 完成男銳組跨國、高中三連霸

相關新聞

國內缺蛋解決了嗎？陳吉仲：應該大部分都解決了

國內今年面臨史上最嚴重的缺蛋，在後來大量進口以及餐飲大量更改菜單降低需求後，暫時撐住缺口，但國產雞但供應仍不足，究竟缺蛋...

朱銘久病厭世輕生 立委問「安樂死」薛瑞元：不應由政府推動

台灣國寶級雕刻大師朱銘，因晚年罹患慢性病，飽受病痛折磨，疑似久病厭世，4月22日選擇在家中輕生，享壽85歲，消息震驚國內...

陪伴台灣40年柴聯車今末班行駛 鐵道迷：我的青春回不來了！

DR2800、DR2900、DR3000 三款柴聯自強號陪伴台灣人40餘年，是不少民眾年輕時的回憶，今台鐵局在樹林車站開...

2023長榮航空城市觀光馬拉松正式啟動 發出邀請函讓世界看見台北

報名抽機票大獎、跑步換哩程、還有超多好康的「長榮航空城市觀光馬拉松」今天開放報名。長榮航空（2618）今（26）日於張榮...

久旱水位降！台東市湧泉公園水位剩10公分

受到日前旱象影響，盡管春雨已報到，但台東市湧泉公園目前仍處於低水位，從今年年初到4月中旬，湧泉水位至少下降了30公分，目...

五一勞動節適逢周一 北市內科、南軟通勤專車停駛

五一勞動節是勞工休假日且適逢周一，台北市南軟通勤專車、內科通勤專車含內科快線停駛，當天其他公車路線仍維持平日班次行駛。北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦