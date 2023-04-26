五一勞動節適逢周一 北市內科、南軟通勤專車停駛

五一勞動節是勞工休假日且適逢周一，台北市南軟通勤專車、內科通勤專車含內科快線停駛，當天其他公車路線仍維持平日班次行駛。北市府考量民眾及學生當天仍有通勤、上課等需求，交通號誌、調撥車道等交通管制措施，比照上班、上學日運作。

北市尖峰車流量大，台北市交通管制工程處為提升尖峰時間車流疏解效率，上班、上學實施多項管制措施，如民權東路、中山北路、基隆路等主要道路實施調撥車道管制、部分路段或路口實施時段禁止停車管制或三色號誌運作等措施。另於學校周邊及道路亦設置家長接送區或行人專用時相，以保護學童上、下學安全與行車秩序。

交工處指出，基於民眾及學生5月1日仍有通勤、上課等需求，當天北市交通號誌、調撥車道管制、上放學行人專用時相、時段性三色、停車管制與家長接送區路段，均比照上班、上學日運作。

另外，勞動節依行政院規定非屬放假的紀念日或節日，台北市停車管理工程處考量民眾需求，停工處轄管收費的立體、地下及路邊、路外停車場均依標誌牌告示收費。

停管處提醒，路邊裝卸貨格位、限時格位仍依標誌牌與標線告示管制時段實施，請民眾務必留意牌面內容，勿於管制時段內違規停車。