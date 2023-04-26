快訊

桃機接獲恐嚇信！中國國際航空班機疑有爆裂物 南跑道緊急關閉

NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

朱銘久病厭世 台灣能推行「安樂死」？薛瑞元指出卡關重點

持續抗旱！石門水庫首採增程型焰彈 增加降雨機會

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
持續抗旱增雨，桃園石門水庫今更首度採增程型焰彈，將發射高度提升至距地350公尺，增加降雨生成機會。圖／北水局提供
持續抗旱增雨，桃園石門水庫今更首度採增程型焰彈，將發射高度提升至距地350公尺，增加降雨生成機會。圖／北水局提供

北部地區昨起開始各地出現雨勢，不過水庫蓄水率仍要提升，今上午桃園石門及寶二水庫實施第3次高空焰彈人工增雨作業，石門水庫更執行無人機增雨作業；北區水資源局指出，石門水庫今更首度採增程型焰彈，將發射高度提升至距地350公尺，增加降雨生成機會。

石門水庫截至今中午12時許，石門水庫蓄水量達8534萬噸，蓄水率41.58％，水位達227.94公尺，今上午桃園石門及寶二水庫實施第3次高空焰彈人工增雨作業，石門水庫更執行無人機增雨作業。

北水局表示，石門水庫今更首度採增程型焰彈，由國家中山科學研究院研製成功，發射高度提升至距地350公尺，相較原焰彈約距地面200至250公尺，更容易進入雲層，也更有高機率可成功降雨。

北水局說，中科院人工增雨增程型焰彈採防爆容器規格，設計增雨焰彈用增程型發射筒，該發射筒運用複合材料及使用複材繞線法製作筒身，不僅工程品質穩定、生產週期較短，且採軍規防爆容器強度研製，防爆能力與耐受力強。

持續抗旱增雨，寶二水庫今實施第3次高空焰彈人工增雨作業。圖／北水局提供
持續抗旱增雨，寶二水庫今實施第3次高空焰彈人工增雨作業。圖／北水局提供

石門水庫 防爆 桃園

延伸閱讀

石門水庫春雨挹注蓄水回到4成 供水南送新竹降至10萬

阿姆坪防淤隧道竣工 蔡英文：為石門水庫延壽

鋒面挹注 石門水庫預估可穩定供水到6月底

石門水庫雨水進帳 可望水位回升至40%穩定供水到這月

相關新聞

國內缺蛋解決了嗎？陳吉仲：應該大部分都解決了

國內今年面臨史上最嚴重的缺蛋，在後來大量進口以及餐飲大量更改菜單降低需求後，暫時撐住缺口，但國產雞但供應仍不足，究竟缺蛋...

朱銘久病厭世輕生 立委問「安樂死」薛瑞元：不應由政府推動

台灣國寶級雕刻大師朱銘，因晚年罹患慢性病，飽受病痛折磨，疑似久病厭世，4月22日選擇在家中輕生，享壽85歲，消息震驚國內...

陪伴台灣40年柴聯車今末班行駛 鐵道迷：我的青春回不來了！

DR2800、DR2900、DR3000 三款柴聯自強號陪伴台灣人40餘年，是不少民眾年輕時的回憶，今台鐵局在樹林車站開...

2023長榮航空城市觀光馬拉松正式啟動 發出邀請函讓世界看見台北

報名抽機票大獎、跑步換哩程、還有超多好康的「長榮航空城市觀光馬拉松」今天開放報名。長榮航空（2618）今（26）日於張榮...

久旱水位降！台東市湧泉公園水位剩10公分

受到日前旱象影響，盡管春雨已報到，但台東市湧泉公園目前仍處於低水位，從今年年初到4月中旬，湧泉水位至少下降了30公分，目...

五一勞動節適逢周一 北市內科、南軟通勤專車停駛

五一勞動節是勞工休假日且適逢周一，台北市南軟通勤專車、內科通勤專車含內科快線停駛，當天其他公車路線仍維持平日班次行駛。北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦