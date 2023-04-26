持續抗旱！石門水庫首採增程型焰彈 增加降雨機會

北部地區昨起開始各地出現雨勢，不過水庫蓄水率仍要提升，今上午桃園石門及寶二水庫實施第3次高空焰彈人工增雨作業，石門水庫更執行無人機增雨作業；北區水資源局指出，石門水庫今更首度採增程型焰彈，將發射高度提升至距地350公尺，增加降雨生成機會。

石門水庫截至今中午12時許，石門水庫蓄水量達8534萬噸，蓄水率41.58％，水位達227.94公尺，今上午桃園石門及寶二水庫實施第3次高空焰彈人工增雨作業，石門水庫更執行無人機增雨作業。

北水局表示，石門水庫今更首度採增程型焰彈，由國家中山科學研究院研製成功，發射高度提升至距地350公尺，相較原焰彈約距地面200至250公尺，更容易進入雲層，也更有高機率可成功降雨。