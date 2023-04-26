持續抗旱！石門水庫首採增程型焰彈 增加降雨機會
北部地區昨起開始各地出現雨勢，不過水庫蓄水率仍要提升，今上午桃園石門及寶二水庫實施第3次高空焰彈人工增雨作業，石門水庫更執行無人機增雨作業；北區水資源局指出，石門水庫今更首度採增程型焰彈，將發射高度提升至距地350公尺，增加降雨生成機會。
石門水庫截至今中午12時許，石門水庫蓄水量達8534萬噸，蓄水率41.58％，水位達227.94公尺，今上午桃園石門及寶二水庫實施第3次高空焰彈人工增雨作業，石門水庫更執行無人機增雨作業。
北水局表示，石門水庫今更首度採增程型焰彈，由國家中山科學研究院研製成功，發射高度提升至距地350公尺，相較原焰彈約距地面200至250公尺，更容易進入雲層，也更有高機率可成功降雨。
北水局說，中科院人工增雨增程型焰彈採防爆容器規格，設計增雨焰彈用增程型發射筒，該發射筒運用複合材料及使用複材繞線法製作筒身，不僅工程品質穩定、生產週期較短，且採軍規防爆容器強度研製，防爆能力與耐受力強。
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