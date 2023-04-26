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五月雪來了！ 新竹縣桐花祭今年在關西牛欄河舉辦

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣桐花祭結合關西在地地景、古道，要讓來自全國的遊客有不一樣的客庄體驗。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣桐花祭結合關西在地地景、古道，要讓來自全國的遊客有不一樣的客庄體驗。記者巫鴻瑋／攝影

每年桐花盛開時最美的景色就是「五月雪」，隨風飄落的桐花宛如雪花般旋轉落下，今年新竹縣將桐花祭系列活動搬到關西鎮牛欄河舉辦，結合東安古橋美景，除了讓遊客賞花賞景，在地更積極推銷鹹菜、仙草，鼓勵民眾趁母親節帶媽媽們來賞花、品嘗在地美食。

新竹縣文化局長李安妤表示，今年桐花祭將在5月6、7日登場，活動邀請「朱宗慶打擊樂團」、在地藝術團隊「築夢舞集」與「牛欄河劇場」共同演出，更安排古橋桐花市集、大樹下茶席要讓遊客悠閒體驗關西小鎮，同時現場也有安排闖關遊戲及踏青小旅行要讓遊客體驗。

李安妤說，今年桐花祭選在關西舉辦，結合在地老街、古蹟、古宅、古橋、古道等特色，更將縣定古蹟關西分駐所規畫為表演空間，讓遊客在古蹟內喝茶、看崑曲，遊客也能走進關西老街欣賞老宅之美，或是到周邊古道健走、賞五月雪。

今天上午新竹縣府在關西鎮立圖書館舉辦2023新竹縣桐花祭宣傳，縣長楊文科更率縣府團隊及關西鎮公所團隊一同到文昌祠祭拜，祈求桐花祭活動順利，5月6日當天桐花祭開幕也將在圖書館旁的伯公廟舉辦傳統祭祀科儀。

楊文科表示，今年將在關西圖書館旁的伯公廟結合在地無形文化保存團體「關西隴西八音團」舉行「伯公祭儀」祈福儀式啟動系列活動，藉以表達客家人對天地的恩澤，傳承客家人堅毅不饒的文化精神，也祈求天地持續對土地、山林的眷顧，讓這片好山好水永續長存，各鄉鎮舉辦的小旅行活動也將和當地伯公廟結合，體驗在地客庄文化信仰，以珍惜土地的心賞桐花。

關西鎮長陳光彩表示，五月雪是客家特色，今年縣府將桐花祭辦在關西，對地方來說也能帶動觀光，配合辦在東安古橋的一系列活動，歡迎來自全國的遊客一起到關西鎮體驗新竹縣客庄風情，也能感受五月雪帶來的美景。

新竹縣府指出，除了賞花，今年更結合科技，由數位發展部數位產業署與縣府共製「實境桐花雨」5G行動車，讓遊客能以「裸視3D」實際體驗「桐花雨」，打造擴增實境桐花雨，讓遊客感受到新竹縣「科技之都」與文化結合的創意與活化。

文化局表示，今年整合人、文、地、景、產規畫桐花祭主場系列活動，除了有表演演出，也結合在地產業與市集，遊客來參加客語互動闖關活動，還能獲得限量小兔冰棒毛巾。

關西鎮已可見零星桐花在山頭盛開，文化局指出花期約10到14天，呼籲民眾把握時間賞花。記者巫鴻瑋／攝影
關西鎮已可見零星桐花在山頭盛開，文化局指出花期約10到14天，呼籲民眾把握時間賞花。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府大力為桐花祭宣傳，希望配合賞花活絡關西鎮觀光。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府大力為桐花祭宣傳，希望配合賞花活絡關西鎮觀光。記者巫鴻瑋／攝影
2023新竹縣桐花祭啟動，今年系列活動移師關西牛欄河舉辦。記者巫鴻瑋／攝影
2023新竹縣桐花祭啟動，今年系列活動移師關西牛欄河舉辦。記者巫鴻瑋／攝影

桐花祭 新竹 圖書館

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