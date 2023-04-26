出磺坑「歷史散步道」帶遊客穿越時空 近日將推動修繕

苗栗縣公館鄉出磺坑擁有豐富的礦業歷史文化與自然資產，早年為開鑿油井在山林間闢建的步道，如今已成為「歷史散步道」，是遊客造訪出磺坑、探訪油礦探採歷史的好去處，但去年夏季風災導致步道部分崩毀暫時封閉，苗栗縣文化觀光局最近邀委員現勘完成，近日內將展開整理計畫，希望步道完整暢通，引領遊客探訪出磺坑的自然與人文之美。

文觀局指出，縣府2007年將出磺坑登錄為縣內第一個文化景觀區，文觀局近年並與中油合作推動「再造歷史現場」計畫，先後完成區內7棟歷史建築的修復工程，最近並啟動第2階段修復計畫，包括採修部木工廠、防空洞、解說牌及整體文化景觀改善；礦區內的歷史散步道是早年日本人為開鑿油井而闢建的山林道路，歲月流轉，步道也隨不同時期的油礦探勘、開採、封井而興起、隱沒。

步道沿途山林掩映，周邊生態資源豐富，還可見到老油井與油礦產業等遺跡，縣府近年來對散步道進行定期維護及修繕，致力保存步道沿途的自然生態與油礦產業遺跡。歷史散步道可從地纜軌道旁的「醫務所」出發，沿步道拾級而上，走訪高處的紀念碑及老油井等設施，在山林裡開闢的步道有A1、A2兩條，長約1公里，步行約50分鐘，另外從紀念碑往下到北寮也有可通行車輛的產業道路。