新北板橋河濱早荷盛開 高灘處：花期到6月

春暖花開，位於新北市新月橋板橋端的「新海二、三期人工濕地」迎來首波荷花綻放，新北市高灘處表示，想拍荷花的民眾，建議晴天早上9點至11點間光線較佳時前往賞荷，能觀賞及拍攝出荷花豔麗粉色，與翠綠的荷葉相互映襯。

荷花是水生植物，在人工濕地種植荷花可增加微生物分解及消化水中污染物，且荷花在開花時的淨水能力最強，也代表純淨無染。水生植物的生長對汙染物有吸收作用，達到水質淨化的效果，荷花盛開也呼應濕地水質淨化的功能。

喜愛賞花及攝影的朋友，建議晴天早上9點至11點間光線較佳時前往賞荷，能觀賞及拍攝出荷花豔麗粉色與翠綠的荷葉相互映襯；偶遇春雨連綿時，降雨停留於荷葉上的水珠與纖塵不染的荷葉互相融合，更為荷花景色帶來不一樣的感受。

新北高灘處長張修銘表示，目前荷花盛開的池塘屬於大漢溪人工濕地群中的新海二、三期人工濕地，濕地主要功能為水質淨化及生態棲地復育，其主要水源來自於都市生活汙水，提醒請民眾觀賞荷花美景之餘，用眼觀察、用耳聆聽及用心感受，不要接觸水體或任意摘食濕地的植物，以維自然生態。