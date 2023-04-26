朱銘久病厭世輕生 立委問「安樂死」薛瑞元：不應由政府推動

台灣國寶級雕刻大師朱銘，因晚年罹患慢性病，飽受病痛折磨，疑似久病厭世，4月22日選擇在家中輕生，享壽85歲，消息震驚國內外藝文界。立委溫玉霞今於立法院社會福利及衛生環境委員會質詢類似久病厭世、選擇輕生的狀況，使得「安樂死」議題再度被討論，不過衛福部長薛瑞元說，朱銘先生事情很遺憾，但安樂死重點在於「借別人手結束生命」，是否容許醫療人員執行安樂死爭議很大，台灣並未同意執行。

除了久病厭世，因台灣邁入超高齡社會，溫玉霞指出，除了社會上老人增加，因為生病者愈多，老老照顧也多，「長照悲歌」不斷發生，當無法繼續照顧家人，最後選擇悶死被照顧者的「長照殺人」案件愈來愈多，10年來累積超過100件長照殺人案件，法界進一步將長照殺人罪行朝輕判、緩刑修法，「台灣怎麼會走到這地步，我們的長照2.0政策失能了嗎？以為好用，但沒幫助到需要者，讓人痛心！」

溫玉霞指出，當初蔡總統競選時，喊出要打造平價、優質、普及的長照體系，讓民眾老有所終，安心就地老化，但每年編列這麼多預算，就職7年來，僅達到56.62%的成效，對於使用住宿機構家庭補助少，卻有許多資源拿去社區據點「吃飯組」，質疑是否為了消耗預算、衝表面數據好看，過去前衛福部長陳時中曾說3年會檢討一次長照政策，「你們檢討在哪？有紀錄嗎？不是閉門自己檢討，要產官學一起檢討！」

溫玉霞說，現在仍然缺長照機構，長照人員培訓也短缺，長照費用也偏高，一般家庭負擔不起，資訊不夠透明，導致很多家庭不敢將家人送機構，都需要檢討。薛瑞元回應，長照悲歌事件背後原因很複雜，每個個案狀況不同，但若直接推論長照政策失敗，「這樣推論過度跳脫啦」，目前長照使用率有達到7成，不過也有檢討空間；像是住宿機構補助從一年6萬提升12萬，都是檢討出來的結果，都需要按部就班檢討。

立委邱顯智質詢提及，2019年起實施「病人自主權利法」強調尊重病人醫療自主，保障其善終權益，可完成預立醫療決定註記，2000年實施「安寧緩和醫療條例」讓民眾可以簽署，衛福部認為目前是否已經滿足民眾的需求？薛瑞元回應，就倫理法律爭議性部分，這兩個法應以妥善解決，至少可以排除「消極不予救治」部分，但「積極加工結束生命層面」目前尚未處理。

邱顯智表示，針對「積極加工結束生命」部分，在荷蘭、比利時等各國都有不同法制規範，以荷蘭為例，是設立非常嚴謹的條件，病人必須自願、且經過審慎考慮後申請，因其病痛無法忍受，未來沒有改善希望，且被清楚告知其身心狀況、及未來沒有任何合法方法治療病人，應經過其他醫師提供第二意見，在資格限定、流程都需要醫療及法律倫理專業研議與討論，我國是否有必要更廣泛且持續與社會溝通。

薛瑞元認為，現在談論重點並非病人在這情形想要自行結束生命，而是「誰來幫他做」。在醫師誓詞、世界醫學協會（WMA）政策中，要求醫師不參與，因為與倫理規範互相衝突，即使我國真的通過此類法律，最後仍沒有醫師會來做這件事，無法執行，未來是否和醫事團體討論此事，以衛福部立場，要說服醫師抵觸自己的倫理規範「有點奇怪」，應該謹慎且由下而上積極推動安樂死，不應該讓政府來做這件事。