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台21線草坪頭至塔塔加路段 甲類大客車5月1日白天開放通行

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣信義鄉新中橫公路台21線草坪頭至塔塔加路段，甲類大客車管制今年5月1日起解除。本報系資料照片
南投縣信義鄉新中橫公路台21線草坪頭至塔塔加路段，甲類大客車管制今年5月1日起解除。本報系資料照片

南投縣信義鄉新中橫公路台21線草坪頭至塔塔加路段，是一段具備高山景致的省道公路，過去9年在有管制條件下，開放日間甲類大客車通行，實施甲類大客車上、下行時段管制期間，由於管制情形及效果平和順利， 在歷經近年災害復建工程如望高隧道、尖山一二號明隧道相繼完工後，公路總局決定今年5月1日起予以解除，白天全時段開放甲類大客車通行。

長期以來，台21線新中橫公路，是玉山國家公園聯通嘉義縣阿里山往來的交通動線，無奈因颱風、豪雨、地震等複合式災情不斷，常遇雨引發土石流崩塌造成交通中斷，公路總局信義工務段因而自2013年11月9日起透過交管措施，展開一系列的災修及治理工作，直至現今道路相關復建工程陸續完工後，決定予以鬆綁。

公路總局指出，2023年5月1日起解除甲類大客車相關管制作為，調整為甲類大客車每日於早上7時至下午17時30分，開放雙向通行；並請注意台21線草坪頭至塔塔加路段，仍維持各類車種每日夜間17時30分至翌日7時禁止通行，道路封閉。

信義工務段並呼籲甲類大客車駕駛注意路況安全行駛，相關路況訊息請多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊系統http://168.thb.gov.tw 或幸福公路app查詢，沿途收聽警察廣播況訊息、注意沿線電子資訊看板（CMS）內容，充分掌握最新路況，公路總局祝您行車平安。

南投縣信義鄉新中橫公路台21線草坪頭至塔塔加路段，甲類大客車管制今年5月1日起解除。圖／玉管處提供
南投縣信義鄉新中橫公路台21線草坪頭至塔塔加路段，甲類大客車管制今年5月1日起解除。圖／玉管處提供
南投縣信義鄉新中橫公路台21線草坪頭至塔塔加路段，甲類大客車管制今年5月1日起解除。圖／玉管處提供
南投縣信義鄉新中橫公路台21線草坪頭至塔塔加路段，甲類大客車管制今年5月1日起解除。圖／玉管處提供

中橫公路 玉山國家公園 義工

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