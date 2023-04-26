影／環團呼籲組改應有水庫集水區管理單位

台灣水資源保育聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會等環團上午舉行「組改應有水庫集水區（流域）管理單位」記者會，立委陳椒華、賴香伶出席。

環團表示，全球氣候變遷日漸加劇，政府組改卻忘了當年天災的痛，當時莫拉克風災侵襲台灣，政府承諾因應各項災後建立流域整體規畫管理制度，從災害事件可以得知山林大崩壞，受災的集水區有中部地區的清水溪、虎尾溪、南港溪及陳有蘭溪等處，南部地區有旗山溪、東港溪、太麻里溪、金崙溪、曾文溪、南化水庫等，然而事過境遷各單位管理水土山林拿不出治本方案。多頭馬車治理的結果只能年列巨額治水預算，那流域整體規畫管理制度呢?