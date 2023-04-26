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影／環團呼籲組改應有水庫集水區管理單位

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣水資源保育聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會等環團上午舉行「組改應有水庫集水區（流域）管理單位」記者會，立委陳椒華（左二）、賴香伶（右二）出席。記者邱德祥／攝影
台灣水資源保育聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會等環團上午舉行「組改應有水庫集水區（流域）管理單位」記者會，立委陳椒華（左二）、賴香伶（右二）出席。記者邱德祥／攝影

台灣水資源保育聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會等環團上午舉行「組改應有水庫集水區（流域）管理單位」記者會，立委陳椒華、賴香伶出席。

環團表示，全球氣候變遷日漸加劇，政府組改卻忘了當年天災的痛，當時莫拉克風災侵襲台灣，政府承諾因應各項災後建立流域整體規畫管理制度，從災害事件可以得知山林大崩壞，受災的集水區有中部地區的清水溪、虎尾溪、南港溪及陳有蘭溪等處，南部地區有旗山溪、東港溪、太麻里溪、金崙溪、曾文溪、南化水庫等，然而事過境遷各單位管理水土山林拿不出治本方案。多頭馬車治理的結果只能年列巨額治水預算，那流域整體規畫管理制度呢?

環團呼籲現行組改應考慮水林事權統一，希望行政院與立法院諸位立法委員審慎思考組改切勿急就章，指民國95年核定了「水庫集水區保育綱要」組改時應該建立管理單位，可是日子過了就忘了痛，回顧過去各項天災都土石流淹水問題，現在又有乾旱問題，莫非要等發生大事故後才要成立重建推動委員會?

台灣水資源保育聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會等環團上午舉行「組改應有水庫集水區（流域）管理單位」記者會，立委陳椒華（左四）、賴香伶出席。記者邱德祥／攝影
台灣水資源保育聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會等環團上午舉行「組改應有水庫集水區（流域）管理單位」記者會，立委陳椒華（左四）、賴香伶出席。記者邱德祥／攝影

南化水庫

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