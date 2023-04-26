太魯閣事故屆滿2年…罹難者家屬爭取加入台鐵公司董事會

太魯閣事故屆滿2年，10多名罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」4月15日偕同委任律師陳孟秀赴日與2005年福知山線事故家屬、專家學者及鐵道公司進行交流，今舉辦記者會分享成果。陳孟秀表示，參訪日本後更加肯定唯有公司化才能讓鐵路更安全，將爭取公司化董事會成員納入罹難者家屬代表，讓最關心的人參與董事會運作，下周向交通部長王國材提出想法。

「太魯閣的眼淚」4月15日與陳孟秀等人赴日進行5天交流，獲取日本鐵道安全改革經驗，希望有助台鐵改革。陳孟秀今於成果記者會表示，太魯閣事故發生後家屬提出4大主張，其中建置紀念館保存事故車輛、公司化、成立外部監督組織都是這次他們前往日本交流的重點。

台鐵明年1月1日掛牌公司化，她表示，他們這次去完日本更加肯定，唯有公司化才能讓鐵路更安全，日本從國鐵走到民營化，期間也有歷經陣痛期，至今慢慢建置鐵道文化及安全事項，日方鼓勵台鐵公司化走向，但不是每個問題走向公司化就會解決，重要的是家屬及社會監督力量，未來將爭取公司化董事會成員納入家屬代表。

她也說，他們出訪前曾跟王國材討論過外部監督組織，王也希望他們吸取日本經驗後有明確方向。雖然日本鐵路改革沒有外部監督組織，但這次包括JR西、JR東公司、專家學者、日方遺族都很肯定這個想法，過去日方因為沒有可以納入專家學者機制，所以路走得很辛苦，台灣若成立外部監督組織可納入退休員工、家屬、專家學者定期檢視鐵路安全。

罹難者家屬秦櫻華表示，這次拜訪的遺族平均年齡80多歲，其中，淺野先生在事故中失去太太及妹妹，女兒也受到重傷，雙方在交流過程中都流下眼淚，看著他們也不禁感嘆，希望同樣身為罹難者家屬，不要到了白髮蒼蒼、步履蹣跚時還在為台鐵奔波，只要政府用心改革，有一天也能成為別人借鏡對象。

家屬陳品萱也說，福知山線事故法律上雖歸咎於司機的錯，實際上他們發現公司制度也要改變，因此每5年檢討一次安全訓練，這幾天參訪發現台鐵跟他們還有很大差距。