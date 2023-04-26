基隆現15.3低溫！今北涼南熱 吳聖宇：南部山區午後恐下雨

北東今有雨偏涼，到上午10時40分，包括新竹及北北基高溫都不到20度，但南部的高雄已28度。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，今天南部天氣偏暖，中南部山區午後仍可能有局部熱力作用造成的對流降雨。

吳聖宇指出，受東北季風增強及華南雲雨帶東移的影響，北部、東半部昨晚開始陸續下雨，雨勢不大，但風勢增強，溫度也轉涼許多，今天清晨在基隆七堵出現15.3度低溫，桃園楊梅有只有16.3度。

白天北部、東半部有短暫陣雨，天氣陰霾。中部大致多雲或陰，南部則是多雲，看到陽光機會較大。吳聖宇指出，今天在中南部山區午後仍可能有局部熱力作用造成的對流降雨，昨天下午就有這種熱力對流降雨發生，是今年比較明顯一次，今天同樣有機會，南部高屏山區機會又比中部山區高。

溫度方面，他指出，維持北涼、南暖，北部、東北部白天高溫20-22度，花東地區高溫23-25度，中南部高溫仍可以到28-30度或以上，南北溫差變化大。

吳聖宇指出，明起東北季風減弱，周五到周六白天還進一步轉為東南到偏南風高壓迴流環境，迎風面北部、東半部天氣好轉，東半部有局部短暫陣雨機會。中部、南部持續維持多雲到晴，山區午後仍可能有局部熱力降雨出現，但會明顯減少，整體天氣趨於穩定。

北部、東半部溫度顯著回升，白天高溫甚至達28-30度或以上，中部、南部預測有32-33度或以上高溫。

吳聖宇指出，周六晚間到周日下一波鋒面接近，北部、東半部將再度轉為有短暫陣雨，北部甚至不排除有局部雷雨發生機會，預報資料顯示雨勢並不大，鋒面後續東北季風持續影響到下周一(5月1日)。