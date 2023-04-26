快訊

國道驚魂！鐵鉤從天砸落擋風玻璃 女駕駛驚喊：絕命終結站

美軍西太平後勤有弱點？軍事專家盤點各軍種這些對策

富察赴陸探親失聯 國台辦：涉嫌危害國家安全 接受調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羨慕台南車友！ZIV運動眼鏡全台首店進駐將軍區 複合式型態免費提供多項服務

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
ZIV運動眼鏡首家直營門市，進駐台南將軍區的自行車道旁，以複合式型態經營，除了專業眼鏡產品，更是車友們在騎行中途休憩的最佳去處。圖／ZIV提供
ZIV運動眼鏡首家直營門市，進駐台南將軍區的自行車道旁，以複合式型態經營，除了專業眼鏡產品，更是車友們在騎行中途休憩的最佳去處。圖／ZIV提供

好羨慕台南人！ZIV運動眼鏡首家直營門市，就進駐於當地的將軍區的自行車道旁，以複合式型態經營，除了專業眼鏡產品，更是車友們在騎行中途休憩的最佳去處。ZIV將免費提供飲用水補給、單車用鎖頭、打氣筒和單車相關工具，給予車友和旅客們優質的服務和設施。

在成立ZIV品牌之前，放眼國內外的頂尖運動運手，在競賽時所配戴的專業眼鏡，都是出自ZIV前身公司所生產，所以也是「隱形冠軍」。爾後ZIV的誕生，就主打以符合亞洲人臉型而設計的款式，同樣受到台灣不同領域的運動選手所喜愛，日前還與名模王心恬跨界，共同推出公益款太陽眼鏡。此次，ZIV有感於消費者對自行車的知識與品味日漸提升，於是一改過去僅有經銷的方式，首度進駐台南將軍區熱門自行車道旁，打造品牌首店「ZIV將軍驛站」。以複合式型態經營，環境營造充滿許多巧思，戶外設有兩座涼亭與許多自行車架，供車友停放；店內以自行車車架打造成照亮室內的主要光源、單車改造的三輪車展示台可看出整間店面創意。

ZIV將軍驛站店內除了提供輕食和飲品外，也展示運動眼鏡全系列眼鏡商品、車衣和相關周邊商品供車友試戴和試穿。圖／ZIV提供
ZIV將軍驛站店內除了提供輕食和飲品外，也展示運動眼鏡全系列眼鏡商品、車衣和相關周邊商品供車友試戴和試穿。圖／ZIV提供

ZIV將軍驛站還提供多項免費服務，包括飲用水補給、單車用鎖頭、打氣筒和單車相關工具免費服務，甚至還有免費淋浴空間，在長途旅行或騎行過程中，給予車友和旅客們優質的服務和設施。店內除了提供輕食和飲品外，也展示ZIV運動眼鏡全系列眼鏡商品、車衣和相關周邊商品供車友試戴和試穿。

而韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster每年都有新款Bold Collection的呈現，這季是以1966年由藝術家、工程師和科學家通力完成一場劃時代的「9 Evenings: Theatre and Engineering」的表演為靈感，於是採用艷麗色彩與充滿肌理感的線條來製作系列鏡框，凸顯品牌獨具實驗性的審美。

Gentle Monster Bold Collection眼鏡，凸顯品牌獨具實驗性的審美。圖／Gentle Monster提供
Gentle Monster Bold Collection眼鏡，凸顯品牌獨具實驗性的審美。圖／Gentle Monster提供

Gentle Monster Bold Collection眼鏡，凸顯品牌獨具實驗性的審美。圖／Gentle Monster提供
Gentle Monster Bold Collection眼鏡，凸顯品牌獨具實驗性的審美。圖／Gentle Monster提供

單車 自行車 運動

延伸閱讀

自行車零件廠智相科技 投資4億進駐屏東科技產業園區

台中濱海自行車道多項設施鏽蝕 市府編870萬修復

騎車觀賞台中城市之美 「時代騎輪節」開始報名

單車繞半個台灣 門諾與嘉基醫院見證23.5度情誼

相關新聞

基隆現15.3低溫！今北涼南熱 吳聖宇：南部山區午後恐下雨

北東今有雨偏涼，到上午10時40分，包括新竹及北北基高溫都不到20度，但南部的高雄已28度。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇...

今年典型梅雨鋒面可能遲到 天氣風險公司曝：這時才來

天氣風險公司指出，下周5月1日後，就進入傳統定義的梅雨季了。但梅雨鋒面經常遲到，典型的梅雨鋒面其中一個重要的指標 - 西...

台鐵今年度改點！EMU3000試辦自由座上路 集中4到9節車廂

台鐵列車今天年度改點，共調整386列次，並首度試辦自由座，由EMU3000每天提供6列次，集中在4到9節車廂，票價為自強...

永久化學物質PFAS無所不在 專家籲訂規範守護國人健康

國際開始注意全氟及多氟烷基物質(Per- and Polyfluoroalkyl Substances, PFAS)對人...

太魯閣事故屆滿2年…罹難者家屬爭取加入台鐵公司董事會

太魯閣事故屆滿2年，10多名罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」4月15日偕同委任律師陳孟秀赴日與2005年福知山線事故家屬...

羨慕台南車友！ZIV運動眼鏡全台首店進駐將軍區 複合式型態免費提供多項服務

好羨慕台南人！ZIV運動眼鏡首家直營門市，就進駐於當地的將軍區的自行車道旁，以複合式型態經營，除了專業眼鏡產品，更是車友們在騎行中途休憩的最佳去處。ZIV將免費提供飲用水補給、單車用鎖頭、打氣筒和單車相關工具，給予車友和旅客們優質的服務和設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦