羨慕台南車友！ZIV運動眼鏡全台首店進駐將軍區 複合式型態免費提供多項服務

好羨慕台南人！ZIV運動眼鏡首家直營門市，就進駐於當地的將軍區的自行車道旁，以複合式型態經營，除了專業眼鏡產品，更是車友們在騎行中途休憩的最佳去處。ZIV將免費提供飲用水補給、單車用鎖頭、打氣筒和單車相關工具，給予車友和旅客們優質的服務和設施。

在成立ZIV品牌之前，放眼國內外的頂尖運動運手，在競賽時所配戴的專業眼鏡，都是出自ZIV前身公司所生產，所以也是「隱形冠軍」。爾後ZIV的誕生，就主打以符合亞洲人臉型而設計的款式，同樣受到台灣不同領域的運動選手所喜愛，日前還與名模王心恬跨界，共同推出公益款太陽眼鏡。此次，ZIV有感於消費者對自行車的知識與品味日漸提升，於是一改過去僅有經銷的方式，首度進駐台南將軍區熱門自行車道旁，打造品牌首店「ZIV將軍驛站」。以複合式型態經營，環境營造充滿許多巧思，戶外設有兩座涼亭與許多自行車架，供車友停放；店內以自行車車架打造成照亮室內的主要光源、單車改造的三輪車展示台可看出整間店面創意。

ZIV將軍驛站店內除了提供輕食和飲品外，也展示運動眼鏡全系列眼鏡商品、車衣和相關周邊商品供車友試戴和試穿。圖／ZIV提供

ZIV將軍驛站還提供多項免費服務，包括飲用水補給、單車用鎖頭、打氣筒和單車相關工具免費服務，甚至還有免費淋浴空間，在長途旅行或騎行過程中，給予車友和旅客們優質的服務和設施。店內除了提供輕食和飲品外，也展示ZIV運動眼鏡全系列眼鏡商品、車衣和相關周邊商品供車友試戴和試穿。

而韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster每年都有新款Bold Collection的呈現，這季是以1966年由藝術家、工程師和科學家通力完成一場劃時代的「9 Evenings: Theatre and Engineering」的表演為靈感，於是採用艷麗色彩與充滿肌理感的線條來製作系列鏡框，凸顯品牌獨具實驗性的審美。

Gentle Monster Bold Collection眼鏡，凸顯品牌獨具實驗性的審美。圖／Gentle Monster提供