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3年近2萬人染疫亡…專家談防疫成績：人民高水準 政府不及格

今北台短暫濕涼明回溫 下波鋒面這天接力報到

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今(26日)鋒面雲帶在台灣附近，北台及花東有局部降雨，北部地區轉涼。本報資料照片
今(26日)鋒面雲帶在台灣附近，北台及花東有局部降雨，北部地區轉涼。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(26日)鋒面雲帶在台灣附近，北台及花東有局部降雨，北部地區轉涼，氣溫略降，明(27日)至周六(29日)鋒面遠離，氣溫逐日回升轉熱，但周六晚起至下周一(1日)另一鋒面雨帶影響，中部以北及東半部局部地區有較大雨勢。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，鋒面雲帶在台灣附近，北部及花東外海有降水回波，北台及花東有局部降雨。截至清晨4點53分各地區平地低溫大約在16至21度，北部基隆七堵區、新北石門區15.5度，中部台中外埔區18.1度，南部台南白河區20.5度，東部宜蘭三星鄉、頭城鎮18.0度。

吳德榮表示，根據最新(25日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(26)日鋒面雨帶影響，北台灣有局部雨，花東及各山區有局部短暫雨；北台轉涼，其他氣溫略降。各地區平地氣溫為北部16至20度，中部18至29度，南部21至32度，東部18至29度。

他指出，根據最新模式模擬顯示，鋒面帶遠離，明(27日)至周六(29日)白天各地多雲時晴，山區午後有零星降雨的機率，氣溫逐日回升轉熱，周五、六北台高溫將升至近30度，中部32度，南部34度。

他也說，根據最新模式模擬顯示，周六晚起至下周一(1日)另一鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，局部地區有較大雨勢；下周二(2日)天氣漸好轉，各地山區午後仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮 低溫 高溫

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