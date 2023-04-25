永久化學物質PFAS無所不在 專家籲訂規範守護國人健康

國際開始注意全氟及多氟烷基物質(Per- and Polyfluoroalkyl Substances, PFAS)對人們健康的危害，台北市環保局前局長、倫敦政經學院訪問學人劉銘龍指出，PFAS可長期存在環境中並在人體積累造成癌變，有「永久化學物質」之稱，歐盟、美國、日本相繼訂定食品、飲用水的PFAS殘留標準或指引，台灣應立即跟進採取管制行動。環保署回應，會持續觀察台灣汙染情況再做決定。

劉銘龍在個人臉書指出，PFAS的化學結構穩定、分解緩慢，且並非單一物質，是上世紀1940年代以來，人工合成的幾千種消費與工業應用化學物質的總稱。除了國防、航空、電子等工業用途外，舉凡用於衣物和家具地毯的防水防汙表面處理、速食包裝紙的耐油塗層、不沾煎鍋表層、滅火泡沫、殺蟲劑配方….等，用途廣泛再加上其持久性，導致在環境、飲水與食品都可發現其汙染。

他表示，今年初丹麥有機雞蛋就被查出含有過量PFAS，追查其汙染來源為飼料中的北海產魚粉。PFAS的健康威脅，被認為對血清膽固醇、肝臟和免疫系統以及新生兒出生體重有不利影響，並可能導致腎癌和睾丸癌。

經科學風險評估後，歐洲食品安全局（EFSA）認為對免疫系統的影響最為關鍵，因此在2020年將PFOS、PFOA、PFNA和PFHxS 的總和，建立每周耐受量為每公斤體重每周最多4.4奈克。歐盟在今年更進一步規範，市售雞蛋、魚肉、甲殼貝類水產、牛羊禽類動物之肉品與內臟等食品中，所能含有前述等4種PFAS的個別與加總最大容許殘留量，減少民眾的暴露風險。

美國環保署則在今年三月提出PFAS國家飲用水標準草案，將PFOA與PFOS的執行標準訂在4ppt (兆分之一)，同時提供高達 10 億美元的補助金，解決飲用水中的PFAS 與其他新發現的汙染物質問題，且特別重視小型或弱勢社區的水源改善。

此外在PFAS的源頭管理方面，今年二月，歐洲化學局根據德國、荷蘭、挪威、丹麥與瑞典等五國的聯合提案，提出將近一萬個PFAS相關化合物的管制清單，一旦全面實施，預估未來30年可減少約4.4百萬噸PFAS物質的汙染。而國際相關企業亦紛紛宣布棄用時間表，並積極尋找替代品，例如美國3M公司2025年將停產 PFAS，美國品牌Gore Tex 2025年底前「絕大多數」產品將棄用PFAS 並持續開發新材料 。

劉銘龍呼籲，因應國際管制PFAS趨勢，積極保障國人健康，未來台灣在PFAS的防制工作，為避免多頭馬車，應由行政院政務委員出面督導整合環保署、衛福部與農委會等六個相關部會，以期事半功倍。

另有鑑於環保署於2020與 2021 年檢測淨水廠全氟化合物，於原水或清水一定比例樣本皆檢測出PFOA 與PFOS，且部分樣本PFOA 與PFOS 測值，合計大於日本水質管理目標值(50ng/L)，劉銘龍也建議，應優先訂定我國PFAS的國家飲用水標準，比照美國作法，補助自來水事業單位研發從水中去除 PFAS 的技術，並安裝如粒狀活性碳或逆滲透等改善淨水設施。

他指出，歐盟2022-2025年將擴大各類食品PFAS監測工作，除了一般蔬果牛奶肉類，將側重嬰幼兒食品，酒類等飲料也將納入，建議衛福部與農委會應攜手進行市售各類食品PFAS背景濃度調查，為制訂食品PFAS國家標準預做準備。政府也應鼓勵廠商自主揭露，例如速食漢堡店的漢堡包裝紙，可經政府認證後，給予PFAS-Free的標章，以鼓勵廠商優先選用替代材質，減少民眾生活暴露風險。

環保署毒物及化學物質局長謝燕儒表示，環保署有在追蹤國際情勢，並持續觀察台灣汙染情況。

環保署水保處長顏旭明指出，國際上尚無先進國家針對飲用水的PFAS訂定管制標準，僅部分國家訂定指引值或建議值，如澳洲提出飲用水中PFOS與PFHxS合計的指引值應小於70 ng／L（奈克／公升）；美國提出PFOA與PFOS合併計算的健康建議值應小於70 ng／L；日本提出飲用水中PFOA與PFOS合併計算的目標值50ng／L。

針對我國監測情況，顏旭明說，國內針對淨水場清水中的PFOA、PFOS、PFHxS、PFBS、PFNA等物質進行調查與監測，彙整2016年至2022年飲水中（清水及配水）PFOA及PFOS檢測，其檢測結果多低於各國目前的指引值或建議值，顯示我國飲水暫無顯著危害風險。

顏旭明表示，鑑於美國針對飲用水PFOA與PFOS提出的健康建議值為合併計算應小於70 ng／L，我國今年3月14日初步規畫將制定管制值為4 ng／L，並公開徵詢意見中，未來也會持續於國內淨水場監測新興汙染物，蒐集國內外PFAS管制動態，評析納入飲用水管制標準的可能性。