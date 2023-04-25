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加嚴PU合成皮工廠空汙排放 改善後可減少775公噸排放量

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署修正發布「聚氨基甲酸酯塗布業揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」，預估改善後可減少排放775公噸揮發性有機物。圖／聯合報系資料照
環保署修正發布「聚氨基甲酸酯塗布業揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」，預估改善後可減少排放775公噸揮發性有機物。圖／聯合報系資料照

空汙來源眾多、成因複雜，而PU合成皮黏合過程中會產生揮發性有機物，容易造成異味汙染，環保署今修正發布「聚氨基甲酸酯塗布業揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」，增訂排放管道揮發性有機物質濃度值、削減率與集氣設施設置規範，預估改善後可減少排放775公噸揮發性有機物。

環保署近年積極推動空汙防治方案，因應下一階段（2024至2027年）空汙防治方案管制臭氧（O3）為主軸，而PU合成皮塗布過程產生的揮發性有機物，是臭氧與細懸浮微粒的前驅物，會產生異味汙染，部分揮發物有機物也是有害空氣汙染物，長期暴露會影響人體健康。

環保署空保處指出，根據2021年空汙防治費申報資料顯示，固定汙染源揮發性有機物排放量中，PU合成皮業為表面塗裝製程第4大占比（占10％）。

空保處表示，現行法規僅管制PU合成皮業全廠的揮發性有機物排放量，稽查較為困難，而本次標準修正包含推動源頭減量、廢氣有效收集、加嚴排放標準及加強異味管制等4大重點，鼓勵PU合成皮業者使用水性製程，若採用水性或無溶劑製程且未使用二甲基甲醯胺者，檢具佐證資料後可排除納管。

新規定增訂集氣設施規範，將廢棄物聯通至汙染防治設備處理，減少汙染物翼散；增訂揮發性有機物排放管道排放量及防治設備處理效率，提升管末處理；加強管制作業，減少民眾陳情，並增訂異味汙染物排放管道管制職，針對新設業者加強管制。

空保處表示，新規定修正後將給予既存業者2年緩衝期，盼透過加強管制揮發性有機物質，減少環境中的臭氧前驅物，改善空氣品質，預估改善後可減少排放揮發性有機物775公噸，相當於減少1座821公噸煉油廠揮發性有機物平均排放量的9成。

環保署 空氣汙染 廢棄物

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