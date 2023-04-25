台灣好行縱谷花蓮線 5月1日轉型成郵輪式公車

花東縱谷國家風景區管理處與太魯閣客運合作，將台灣好行縱谷花蓮線轉型為郵輪式公車，於5月1日上路。有別於一般到站即離的傳統公車模式，由原車載送遊玩，有一日遊與半日遊兩個路線，輕鬆玩遍花東縱谷代表性景點。

縱管處表示，一日遊延續去年試營運時深獲遊客青睞的路線，每天上午10時從花蓮轉運站出發，沿途遊覽慶修院（周一停靠松園別館）、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠及雲山水，全程約7.5小時；新開發的半日遊則是12時30分出發，停靠理想大地渡假飯店-豐之谷自然生態公園、林田山林業文化園區及立川漁場等處，全程約5.5小時。

一日遊套票全票390元、優惠票250元，半日遊套票全票320元，優惠票210元，若兩條路線都不想錯過的遊客，還可以選擇全票680元，優惠票430元的二日券套票（套票票價均不含景點門票）。

為慶祝郵輪式公車首行並回饋乘客，太魯閣客運推出母親節檔期加碼優惠，凡於5月1日至14日間以套票搭乘縱谷花蓮線郵輪式公車的遊客，一日遊的雲山水門票（原價120元）及半日遊的豐之谷自然生態公園門票（原價300元），將由太魯閣客運買單。

縱管處長郭振陵表示，近年國內提倡綠色旅遊，即在旅遊過程中，朝環保、低碳方向規畫旅遊行程，降低環境負荷、維護自然景觀生態。搭乘縱谷花蓮線可身體力行響應綠色旅遊，並以最輕鬆的方式享受花東縱谷的壯麗山色與人文風情。

另外，觀光局為鼓勵自由行旅客搭乘公共運輸，也將於近期內推出使用電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行優惠路線，得享有票價半價優惠的措施。而買套票則享有保留座位，沿線站點配合商家提供的優惠。