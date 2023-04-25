搶攻東南亞市場 張麗善率12家業者前進新加坡

搶攻東南亞市場，雲林縣長張麗善率團前進新加坡參加2023新加坡國際食品展，雲林縣共有12家食品業者參展，雲林良品館也首度在食品展新鮮亮相，開幕第一天即吸引許多觀展人士的目光。

張麗善率領林內、古坑、大埤、水林、麥寮農會總幹事、莿桐農會會務主任、秘書等，以及農民團體和相關業者前往新加坡博覽中心參加2023新加坡國際食品展，期盼替雲林農特產品開拓國際全新通路。

她在食品展現場介紹雲林兩家在地專門製作植物肉的廠商，主打低碳、負碳的鈺統和弘陽公司，植物肉產品試吃讓在場人為之驚艷。

張麗善說，新加坡是世界重要經濟交會中心之一，新加坡國際食品展也是東南亞地區最具規模的專業食品展，是許多來自東南亞各國的食品通路、餐飲服務、飯店業者、食品製造及零售業者的重要交流平台。