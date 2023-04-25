搶攻東南亞市場 張麗善率12家業者前進新加坡
搶攻東南亞市場，雲林縣長張麗善率團前進新加坡參加2023新加坡國際食品展，雲林縣共有12家食品業者參展，雲林良品館也首度在食品展新鮮亮相，開幕第一天即吸引許多觀展人士的目光。
張麗善率領林內、古坑、大埤、水林、麥寮農會總幹事、莿桐農會會務主任、秘書等，以及農民團體和相關業者前往新加坡博覽中心參加2023新加坡國際食品展，期盼替雲林農特產品開拓國際全新通路。
她在食品展現場介紹雲林兩家在地專門製作植物肉的廠商，主打低碳、負碳的鈺統和弘陽公司，植物肉產品試吃讓在場人為之驚艷。
張麗善說，新加坡是世界重要經濟交會中心之一，新加坡國際食品展也是東南亞地區最具規模的專業食品展，是許多來自東南亞各國的食品通路、餐飲服務、飯店業者、食品製造及零售業者的重要交流平台。
她指出，雲林縣政府協助在地農產品持續耕耘東南亞地區外銷市場，這次邀請立瑞畜產、富懋全球生技、展鮮農產生技、保證責任雲林縣虎尾農產生物科技生產合作社、阿甘薯叔、晁陽農產科技、村露國際、丸莊醬油、西螺大同醬油、東豪食品、鈺統食品、弘陽食品等12家縣內業者參展，帶著來自雲林最新鮮道地的赤羽滴雞精、穀物沖泡、生鮮牛番茄、苦茶油、甘薯脆片、過貓、燕麥餅乾、醬油、植物肉、雞肉豬肉調理食品等與全世界見面，期盼多樣化的雲林生鮮及加工農產品能抓住東南亞及其他國家消費者的味蕾。
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