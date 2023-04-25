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台鐵試辦「電子」輔助瞭望員 列車接近發送警報

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵表示已擇鶯歌站等7處臨軌工程，試辦引進「電子」輔助瞭望員設備，協助感應往來列車，提供蜂鳴提醒、震動等警示，預計有22秒反應時間，降低工地人員因專注工作而忽視周遭風險。記者周彥妤／攝影
台鐵表示已擇鶯歌站等7處臨軌工程，試辦引進「電子」輔助瞭望員設備，協助感應往來列車，提供蜂鳴提醒、震動等警示，預計有22秒反應時間，降低工地人員因專注工作而忽視周遭風險。記者周彥妤／攝影

太魯閣事故屆滿2周年，推動安全改革，台鐵表示已擇鶯歌站等7處臨軌工程，試辦引進「電子」輔助瞭望員設備，在工地800公尺範圍內，協助感應往來列車，發送蜂鳴提醒、震動等警示，預計有22秒反應時間，降低工地人員因專注工作而忽視周遭風險，並分擔現有人工瞭望員工作；明年上半年前標準作業程序底定後，即可擴大辦理。

台鐵工務處正工程司吳文益表示，因應鐵路工程臨近列車高速通過風險，為確保工地機具材料不侵入列車淨空及工地人員安全，台鐵已有臨軌工程需指派瞭望員制度，瞭望員主要工作為監視列車往來，並警示工地人員，降低工地人員、機具因專注工作疏忽注意周遭風險。

除了「人工」瞭望員外，吳文益說，為達雙重輔助、提醒之效果，已擇7處臨軌工程，試辦「電子」輔助瞭望員，並陸續在去年底完成測試設置，後續將制定相關標準作業程序，逐步導入臨軌工程，期能降低鐵路工程風險，以確保臨軌作業及旅客搭乘安全。

他指出，目前臨軌工程施工有110件左右，其中擇定的7處臨軌工程，以挑選高風險、工程執行時間長等要件為主，包括鶯歌站、花蓮和仁站、台東工務段圍籬新設工程、台中工務段雲天宮圍牆重建工程、嘉義工務段圍牆圍籬新設工程等。

吳文益表示，7處臨軌工程去年底完成建置，目前在測試階段，準確率都有百分百，預計今年12月底檢討整體成效，明年上半年前完成標準作業程序制定，即可擴大辦理。

台鐵工務處科長林永昌說，以列車最高速度130公里，設置在工地距離800公尺範圍內，預計有22秒反應時間，補助人員瞭望，以電子儀器接送發送警報，提醒工作人員放下手下工作，確保各項人員施工安全。

吳文益指出，這套電子輔助瞭望設備是由國內廠商研發，一處工地初期建置成本約40萬元，若擴大建置成本應可降至30萬元。

吳文益表示，目前仍以人工瞭望員為主，電子輔助瞭望員能協助判斷更遠距離，更早知道有列車接近；不過短期內，電子輔助瞭望員也不會取代人工瞭望員，而是盼兩者能同時存在，雙管齊下維護安全。

台鐵

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