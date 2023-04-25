假日音樂會 5月傳馨情

康乃馨飄香的5月「假日公益音樂會」，分別邀請簡銘俊、黃沐桂、賴婉怡及陳妍如四位視障藝人接力演出，透過悠揚樂音歡喜傳愛，歡迎喜愛音樂的朋友帶著父母、家人或朋友一起來聆賞。

「假日公益音樂會」由聯合報系文化基金會與台灣厚道社會服務聯合會主辦，每週六晚上7點至8點，在台北市松山區八德路四段123-1號Hi-Q褐藻生活館演出，5月分別安排6日簡銘俊、13日黃沐桂、20日賴婉怡、27日陳妍如四位視障藝人接力，為大家演奏動人的樂音。

喜愛音樂的簡銘俊，學生時代參加管樂團並創作詞曲，曾擔任伊甸基金會喜樂合唱團團員，身為「貝殼樂團」的吉他伴奏，對悠揚的南管樂曲同樣喜愛。表演的主選曲為描述年輕男女單純情愫的〈月夜〉及〈美麗島〉。其中的〈美麗島〉，是他從小就愛上的旋律，近年體會到原民詩人莫納能與作曲者李雙澤的對話，確信每個人可以直觀表達自己意見，也能虛心接受別人的建議。

早產兒黃沐桂自出生就看不見這個世界，自幼父母離異，住校學生活養成獨立自主的個性及積極進取的態度，精通口琴、爵士鼓、薩克斯風、陶笛等樂器，考取多張街頭藝人證照，演出足跡活躍各縣市，並於各大音樂比賽獲獎無數。他座右銘是：音樂人生不是只有樂譜相陪而是知音者相伴相隨。

賴婉怡因早產視神經萎縮造成先天視覺障礙，左眼全盲，右眼僅約0.02的視力。從小熱愛古典音樂，最喜歡的音樂家是當代探戈音樂大師皮亞佐拉。目前為「蝦米視障人聲樂團」團員，並擔任「伊甸盲人讚美二重唱」、「OBC人聲樂團」及「廣青合唱團」的女高音，不定期參與巡迴慈善音樂會及「愛公益」音樂會。她將以歌聲感謝社會大眾對視障朋友們的支持與鼓勵。

陳妍如自幼學習鋼琴，高中開始學習長笛，大學期間一次偶然的接觸，從此對爵士樂產生濃厚興趣。畢業後投入爵士樂的研究和演奏，並嘗試加入爵士樂演唱，希望藉由多元的演出形式，帶給聽眾不同的聽覺感受。最喜歡的兩首歌，是結合了拉丁音樂元素、節奏輕快的 ‘mojito ’，以及爵士歌手路易斯 阿姆斯壯的成名曲 ‘What a wonderful world ’。

在這四位視障藝人的人生裡，音符為他們劃出絢麗色彩，期待大家共同參與音樂饗宴，領略他們演奏出的生命樂章。

樂觀的黃沐桂在音樂中一歩歩築夢踏實。主辦單位／提供

賴婉怡參與巡迴慈善音樂會，分享音樂分享愛。主辦單位／提供