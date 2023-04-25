Her2乳癌增新分類「弱陽性」 易轉移又不適合標靶治療

Her2乳癌陽性的患者有標靶藥物可以治療，但Her2乳癌近期增加一項新分類「Her2弱陽性」，原本用於治療Her2乳癌陽性的標靶藥物並不適用。不過，台灣癌症基金會今指出，臨床已找到俗稱「魔術子彈」的藥物，結合標靶以及化療藥，也能幫助Her2弱陽性乳癌的患者，從原本不到一年的無惡化存活期，延長到將近二年半。

52歲的施姓女子，5年前乳癌復發，因家庭因素，需要照顧生病的家人，導致無心接受治療，也讓乳癌腫瘤日益變大，癌細胞也轉移到肺部多處，她原本以為自己罹患「三陰性乳癌」，後續確認為「Her2弱陽性乳癌」。

義大癌治療醫院副院長饒坤銘表示，Her2弱陽性乳癌（HER2-low）是Her2乳癌的新分類項目，Her2弱陽性乳癌因為Her2基因過度表現，導致這類患者的癌細胞生長快速，且部分的治療藥物也容易產生抗藥性，患者即使完成手術，也有高度的機率會復發轉移。

饒坤銘表示，Her2乳癌不能再採取「陽性」、「非陽性」的二分法區分，中間多了一項「弱陽性」。既然乳癌分類可以更精準，乳癌標靶治療也需要跟進精準度，Her2弱陽性乳癌雖不適用Her2標靶藥物，但可考量使用俗稱「魔術子彈」的抗體藥物複合體（ADC）藥物。

敏盛綜合醫院副院長江坤俊表示，抗體藥物複合體（ADC）藥物可以直接結合標靶藥物與化療藥物，利用標靶的專一性，將化療藥可以精準打到癌細胞，讓標靶跟化療藥，不用分開施打，副作用小，也讓Her2弱陽性乳癌的患者增加另一項治療選擇。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，台灣每年新增乳癌患者約1.5萬人，所有乳癌患者中有五分之一屬於Her2陽性，乳癌對女性的威脅性極高，臨床不斷發展更具精準性的治療，幫助更多有需要的患者。