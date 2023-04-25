快訊

張榮發遺囑有效！張國煒勝訴可獲140億遺產 法院判決四大理由曝光

驚！世新大學後門賓士車違停 北市警開罰單...2小時後「駕駛死了」

6牛「舌頭被割沒流血」集體離奇身亡！警頭痛找不到原因 專家：兇手可能是牠

Her2乳癌增新分類「弱陽性」 易轉移又不適合標靶治療

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
義大癌治療醫院副院長饒坤銘（左）、台灣癌症基金會執行長賴基銘（中）、敏盛綜合醫院副院長江坤俊（右）今攜手說明Her2乳癌新增新分類「Her2弱陽性」，目前也找到精準治療方式。記者陳雨鑫／攝影
義大癌治療醫院副院長饒坤銘（左）、台灣癌症基金會執行長賴基銘（中）、敏盛綜合醫院副院長江坤俊（右）今攜手說明Her2乳癌新增新分類「Her2弱陽性」，目前也找到精準治療方式。記者陳雨鑫／攝影

Her2乳癌陽性的患者有標靶藥物可以治療，但Her2乳癌近期增加一項新分類「Her2弱陽性」，原本用於治療Her2乳癌陽性的標靶藥物並不適用。不過，台灣癌症基金會今指出，臨床已找到俗稱「魔術子彈」的藥物，結合標靶以及化療藥，也能幫助Her2弱陽性乳癌的患者，從原本不到一年的無惡化存活期，延長到將近二年半。

52歲的施姓女子，5年前乳癌復發，因家庭因素，需要照顧生病的家人，導致無心接受治療，也讓乳癌腫瘤日益變大，癌細胞也轉移到肺部多處，她原本以為自己罹患「三陰性乳癌」，後續確認為「Her2弱陽性乳癌」。

義大癌治療醫院副院長饒坤銘表示，Her2弱陽性乳癌（HER2-low）是Her2乳癌的新分類項目，Her2弱陽性乳癌因為Her2基因過度表現，導致這類患者的癌細胞生長快速，且部分的治療藥物也容易產生抗藥性，患者即使完成手術，也有高度的機率會復發轉移。

饒坤銘表示，Her2乳癌不能再採取「陽性」、「非陽性」的二分法區分，中間多了一項「弱陽性」。既然乳癌分類可以更精準，乳癌標靶治療也需要跟進精準度，Her2弱陽性乳癌雖不適用Her2標靶藥物，但可考量使用俗稱「魔術子彈」的抗體藥物複合體（ADC）藥物。

敏盛綜合醫院副院長江坤俊表示，抗體藥物複合體（ADC）藥物可以直接結合標靶藥物與化療藥物，利用標靶的專一性，將化療藥可以精準打到癌細胞，讓標靶跟化療藥，不用分開施打，副作用小，也讓Her2弱陽性乳癌的患者增加另一項治療選擇。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，台灣每年新增乳癌患者約1.5萬人，所有乳癌患者中有五分之一屬於Her2陽性，乳癌對女性的威脅性極高，臨床不斷發展更具精準性的治療，幫助更多有需要的患者。

乳癌 患者 癌細胞

延伸閱讀

2023「聰明抗癌 迎向健康」 乳癌治療後生活品質探討座談會

獨自就醫成趨勢 網嘆：一個人就醫並不可悲……可悲的是沒錢

乳癌治療後定期回診仍會復發？3關鍵因素易復發，醫建議做3件事

腸道細菌好壞也與乳癌有關 醫曝「這族群」最需注意

相關新聞

金錢觀不同…朋友聚會一餐要花千元 他喊「心很痛」吃不下去

與金錢觀不同的人能做朋友嗎？日前有一名網友發文表示，覺得自己跟朋友的理財觀念有差距，有時會有點難以承受，是該選擇繼續有交往還是默默離開呢？引發網友熱議。

循環杯推動成效不佳 6成民眾憂心「1原因」不願租借

因應環保永續的國際趨勢，環保署致力推動減塑政策，除去年4月公告一次用飲料杯禁用，也要求連鎖超商及連鎖速食店要有一定比率的...

蔣萬安任內票價漲不漲？ 北捷承諾今年不漲

4月電價調漲後，北捷因為用電大戶，去年電價漲15%，今年再漲17%，2年大漲32%，電費成本大增6億多元，北捷公司今赴議...

知名健身乳清蛋白Myprotein含禁用防腐劑 H&M餐具也上榜

食藥署今公布最新一周邊境食品、食器不合格清單，知名快時尚品牌「H&M」進口的湯匙器具在溶出試驗中超標；知名英國乳清蛋白品...

詐很兇！停車場收費招牌「兩小字」惹怒車主 網建議1999檢舉

台北市寸土寸金，市區內停車位一格難求，日前有一名網友發文表示，自以為發現有1小時40元的停車場，結果是烏龍一場，引發網友共鳴。

謝謝收看！指揮中心將退場 周四最終場記者會

新冠肺炎疫情趨緩，國內各項防疫措施幾乎完全鬆綁，行政院長陳建仁今天下午1時55分出席指揮中心會議，聽取相關規畫報告，預估...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦