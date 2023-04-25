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大火影響供貨？聯華北斗廠生產御飯糰、鮮食 7-ELEVEN：將全力協助調度
聯華食品公司彰化縣北斗廠今天（4月25日）上午發生大火，現場造成多人死傷，由於聯華不僅是知名零食製造廠，也承製超商多款鮮食，有民眾擔心大火是否影響後續供貨？對此超商業者表示，已聯繫掌握現場狀況並全力調度。
聯華食品為製造知名零嘴可樂果、元本山海苔的老字號食品廠，此外，也代工超商鮮食，據悉7-ELEVEN有御飯糰、鮮食等多項商品都出自聯華北斗廠，大火發生後，聯華食品發聲明表示，已啟動另2廠區跨廠支援。7-ELEVEN也表示，第一時間已與聯華食品聯繫掌握現場情況，相關後續事宜將全力協助調度，確保門市營運不受影響。
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