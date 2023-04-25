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南島各國送我國總統什麼禮物？史前館南島展一探究竟

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
我國南島友邦或駐外單位致贈文物有391件文物，其中280件委託史前館代為管理。記者卜敏正／攝影1
我國南島友邦或駐外單位致贈文物有391件文物，其中280件委託史前館代為管理。記者卜敏正／攝影1

國史館長陳儀深今天到台東參訪台灣史前館，國史館委託史前館代管的南島文物，陳稱讚展區寬廣、文物內容豐富，這些南島國家元首，贈送我國總統的禮品文物交由史前館典藏，讓更多民眾有機會欣賞南島文物之美。

國立台灣史前文化博物館5月19日將重新開館，新館常設展加入許多新元素，其中館方經國史館同意，將其典藏的280餘組南島文物，移交至史前館代管、展示，陳儀深受邀「先睹為快」，今由館長王長華到南島展廳了解典藏現況。

陳儀深表示，台灣跟多個南島國家有邦交，這些邦交國元首來訪，會贈送具國家特色禮品、文物給我國總統，這些禮品都由國史館典藏，總數達300餘件，其中200件交史前館，今天參看後認為，這些文物放史前館很適當，不僅展示空間足夠，也讓文物有更多曝光機會。

王長華表示，這次國史館提供策展作品中，不少具有珍稀性，有件比較大的作品「帛琉儒艮造型木雕」，是中華民國建國100年時，帛琉總統陶瑞賓送給時任總統馬英九的賀禮。

王長華說，儒艮也象徵繁衍與孳生，上面還雕刻了4個神話故事，這些神話故事，是帛琉人進行民族文化教育很重要依據。回到台灣看到排灣族在早期日治時代，也是受到木雕教育，以雕刻來做為教育與紀錄，兩者故事很相近。

史前館此次展示更中應用59件文物，如蔣經國總統獲贈的斐濟卡瓦碗Tanoa、李登輝總統受贈的斐濟祭司用油盤Sedre ni Waiwai、陳水扁總統時代獲贈的馬紹爾舷外浮桿船台馬號、馬英九總統於中華民國建國100年時，帛琉致贈給的儒艮與龍王鯛造型故事板等。

來自帛琉的魚型故事板。記者卜敏正／攝影
來自帛琉的魚型故事板。記者卜敏正／攝影
我國南島友邦或駐外單位致贈文物有391件文物，其中280件委託史前館代為管理。記者卜敏正／攝影1
我國南島友邦或駐外單位致贈文物有391件文物，其中280件委託史前館代為管理。記者卜敏正／攝影1
中華民國建國100年時，帛琉致贈給馬英九總統的木雕「儒艮」。記者卜敏正／攝影
中華民國建國100年時，帛琉致贈給馬英九總統的木雕「儒艮」。記者卜敏正／攝影
國史館長陳儀深（右）今由史前館長王長華陪同，到南島展廳了解典藏現況。記者卜敏正／攝影
國史館長陳儀深（右）今由史前館長王長華陪同，到南島展廳了解典藏現況。記者卜敏正／攝影

文物 馬英九 國史館

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