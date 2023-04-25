微創手術新里程 童醫院達文西耳鼻喉手術觀摩中心揭牌

童綜合醫院今天舉辦達文西耳鼻喉手術觀摩中心揭牌典禮，該醫院自2013年引進達文西手術後，2021年再度引進一台第四代達文西機械手臂手術系統，成為中部唯一擁有兩台最新型達文西手術系統的醫院，提供民眾最即時與適切的手術治療。

童綜合醫院副院長蔡青劭執行耳鼻喉達文西手術案例達400例，累積十年純熟的手術技術獲得Intuitive直覺股份有限公司美國總公司認可，取得耳鼻喉達文西手術觀摩指導醫師資格，更多國內外醫師能到童醫院，學習如何運用達文西機械手臂系統進行頭頸部微創手術，讓精準微創手術更加普及而嘉惠更多病人。

今天舉辦達文西耳鼻喉手術觀摩中心揭牌典禮，2020年歐宴泉院長取得Intuitive美國總公司認可泌尿科達文西手術觀摩指導醫師，該醫院耳鼻喉科在副院長蔡青劭帶領下也向前邁進，讓童醫院擁有兩科手術觀摩中心。

今天活動現場有Intuitive-瑞士商直覺台灣分公司楊繼盛副總裁暨總經理等人參加，副院長青劭做手術而恢復良好的3名病人現身分享與感謝。

53歲王姓男病人，7年前左舌原位癌進行手術治療後，一年多前又發現左側口底淋巴上皮細胞癌，以達文西經口腫瘤切除手術，保留臉部外觀。他分享治療手術過程外，呼籲病友們都能積極面對疾病，配合醫囑進行治療，他希望耳鼻喉達文西手術能納入健保，減輕病友們的負擔。

75歲的殷姓婦人，4年前檢查發現罹患右舌鱗狀細胞癌，以達文西經口微創鱗狀細胞癌切除併頸淋巴廓清手術，切除舌部腫瘤部位，還深入至頸部根除淋巴癌細胞，術後恢復與控制良好，目前定期回診檢查追蹤。

63歲的沈姓男病人，口內頰黏膜惡性腫瘤20年前接受過治療，導致張口困難。近期又因右側頰黏膜惡性腫瘤復發，今年3月底再做達文西經口切除右側頰部腫瘤手術，術後恢復狀況良好。

蔡青劭表示，達文西手術3D立體影像與放大效果，能幫助手術部位的血管、神經清楚檢視，其機械手臂的延伸與360度旋轉，更能進行受到空間侷限的困難手術，也減少術後併發症的發生。

尤其口腔部位的癌惡性腫瘤，以往都要將口腔骨骼切開來去除病兆，導致手術後幾乎都會讓面貌改變。目前使用達文西經口手術方式 ，不用將臉頰骨頭整個切開來處理，還可達到幾乎無創的狀態，可保有原來外貌，更讓口腔功能也能維持，術後恢復更快速。