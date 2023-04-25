金錢觀不同…朋友聚會一餐要花千元 他喊「心很痛」吃不下去

與金錢觀不同的人能做朋友嗎？日前有一名網友發文表示，覺得自己跟朋友的理財觀念有差距，有時會有點難以承受，是該選擇繼續有交往還是默默離開呢？引發網友熱議。

有一名網友在論壇Dcard上以討論「你能忍受跟吃飯都花很多錢的人來往嗎？」為題發文，他表示自己有一群朋友，人都不錯，相處起來也都頗自在，但就是「伙食費」這件事，常常讓他「心很痛！」覺得朋友間不太會在乎彼此的理財觀念，且落差太大，真的是會有點難以承受。

原PO表示，朋友們常常相約碰面，三不五時就要吃一餐一個人破千元以上的餐廳，即使自己點最便宜的，也常常要花個八、九百元跑不掉，覺得朋友們家裡也沒特別富有，照理來說對於一餐要花這麼多錢應會有感覺才對，但是除了原PO之外，似乎都沒有人在乎，這點令他不解。

原PO還透露，有一次他提起勇氣跟朋友們講這件事，反而被朋友們說什麼難得出來玩，還在乎這些幹嘛，一笑置之。原PO表示自己其實滿珍惜這些朋友的，想說出社會交朋友有幾個是幾個，但在金錢觀這部份，確實讓他滿頭痛的，原PO真心發問「大家有遇過這樣的狀況嗎？是會選擇跟這些朋友繼續有交往，還是會選擇默默離開呢？」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「為什麼要留酒肉朋友？」、「我以為真正要好的朋友是互相體諒的」、「不去就能省錢」、「很簡單，部分參加省一部分，盡量維持感情，有娛樂有社交，凡事有個『度』」、「貴的我不行，會找藉口晚到，參與吃飯之外的行程」、「簡單來說你不想去就不要去嘛，想去就荷包失血一下」、「換你推薦餐廳啊，你當主揪」。

也有不少網友表示，要看「你們吃飯頻率？」、「一個月一次大餐還好」、「要看頻率吧，如果你朋友真的只有每半個月、一個月和你約一次，我覺得這樣不算貴，如果每個禮拜都約，的確是有點貴」、「以前有遇過這樣的，就自己斟酌預算，不用每餐都跟，維持一定存在感就好，不然就乾脆遠離」、「我月薪60k，平常一餐1000也吃不太下去」、「我都會直接說好貴，真正的朋友是會體諒的，不是委屈配合」。