快訊

聯華食品北斗廠大火釀7死 職安署：勒令停工

台鐵證實又被恐嚇！停車場放置3顆炸彈 要求釋放黑幫成員

航特部官兵餐飲店飲酒喧嘩照流出 裸身「騎馬打仗」惹議

金錢觀不同…朋友聚會一餐要花千元 他喊「心很痛」吃不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／擷自ingimage
示意圖／擷自ingimage

與金錢觀不同的人能做朋友嗎？日前有一名網友發文表示，覺得自己跟朋友的理財觀念有差距，有時會有點難以承受，是該選擇繼續有交往還是默默離開呢？引發網友熱議。

有一名網友在論壇Dcard上以討論「你能忍受跟吃飯都花很多錢的人來往嗎？」為題發文，他表示自己有一群朋友，人都不錯，相處起來也都頗自在，但就是「伙食費」這件事，常常讓他「心很痛！」覺得朋友間不太會在乎彼此的理財觀念，且落差太大，真的是會有點難以承受。

原PO表示，朋友們常常相約碰面，三不五時就要吃一餐一個人破千元以上的餐廳，即使自己點最便宜的，也常常要花個八、九百元跑不掉，覺得朋友們家裡也沒特別富有，照理來說對於一餐要花這麼多錢應會有感覺才對，但是除了原PO之外，似乎都沒有人在乎，這點令他不解。

原PO還透露，有一次他提起勇氣跟朋友們講這件事，反而被朋友們說什麼難得出來玩，還在乎這些幹嘛，一笑置之。原PO表示自己其實滿珍惜這些朋友的，想說出社會交朋友有幾個是幾個，但在金錢觀這部份，確實讓他滿頭痛的，原PO真心發問「大家有遇過這樣的狀況嗎？是會選擇跟這些朋友繼續有交往，還是會選擇默默離開呢？

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「為什麼要留酒肉朋友？」、「我以為真正要好的朋友是互相體諒的」、「不去就能省錢」、「很簡單，部分參加省一部分，盡量維持感情，有娛樂有社交，凡事有個『度』」、「貴的我不行，會找藉口晚到，參與吃飯之外的行程」、「簡單來說你不想去就不要去嘛，想去就荷包失血一下」、「換你推薦餐廳啊，你當主揪」。

也有不少網友表示，要看「你們吃飯頻率？」、「一個月一次大餐還好」、「要看頻率吧，如果你朋友真的只有每半個月、一個月和你約一次，我覺得這樣不算貴，如果每個禮拜都約，的確是有點貴」、「以前有遇過這樣的，就自己斟酌預算，不用每餐都跟，維持一定存在感就好，不然就乾脆遠離」、「我月薪60k，平常一餐1000也吃不太下去」、「我都會直接說好貴，真正的朋友是會體諒的，不是委屈配合」。

Dcard 社交 餐廳

延伸閱讀

婦仇者廚房！熱油煎魚鍋鏟溶成「起司條」網驚：直接吃塑化劑的概念

月底救星！佛心紅豆餅3個才賣10元銅板價 網友跪求座標

詐很兇！停車場收費招牌「兩小字」惹怒車主 網建議1999檢舉

借男友錢還幫找工作…她自以為不黏人是體貼 滑手機驚見殘酷真相

相關新聞

金錢觀不同…朋友聚會一餐要花千元 他喊「心很痛」吃不下去

與金錢觀不同的人能做朋友嗎？日前有一名網友發文表示，覺得自己跟朋友的理財觀念有差距，有時會有點難以承受，是該選擇繼續有交往還是默默離開呢？引發網友熱議。

循環杯推動成效不佳 6成民眾憂心「1原因」不願租借

因應環保永續的國際趨勢，環保署致力推動減塑政策，除去年4月公告一次用飲料杯禁用，也要求連鎖超商及連鎖速食店要有一定比率的...

蔣萬安任內票價漲不漲？ 北捷承諾今年不漲

4月電價調漲後，北捷因為用電大戶，去年電價漲15%，今年再漲17%，2年大漲32%，電費成本大增6億多元，北捷公司今赴議...

知名健身乳清蛋白Myprotein含禁用防腐劑 H&M餐具也上榜

食藥署今公布最新一周邊境食品、食器不合格清單，知名快時尚品牌「H&M」進口的湯匙器具在溶出試驗中超標；知名英國乳清蛋白品...

詐很兇！停車場收費招牌「兩小字」惹怒車主 網建議1999檢舉

台北市寸土寸金，市區內停車位一格難求，日前有一名網友發文表示，自以為發現有1小時40元的停車場，結果是烏龍一場，引發網友共鳴。

謝謝收看！指揮中心將退場 周四最終場記者會

新冠肺炎疫情趨緩，國內各項防疫措施幾乎完全鬆綁，行政院長陳建仁今天下午1時55分出席指揮中心會議，聽取相關規畫報告，預估...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦