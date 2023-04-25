知名健身乳清蛋白Myprotein含禁用防腐劑 H&M餐具也上榜

食藥署今公布最新一周邊境食品、食器不合格清單，知名快時尚品牌「H&M」進口的湯匙器具在溶出試驗中超標；知名英國乳清蛋白品牌「MYPROTEIN」的巧克力口味乳清蛋白檢出禁用防腐劑，總重1380公斤，所有違規食品、食器皆依規定退運或銷毀，未流入台灣市面。

由「荷蘭商海恩斯莫里斯有限公司台灣分公司」進口的印度「H&M餐具」，在邊境查驗時，由於食品直接接觸面為合成樹脂塗漆，依規定進行溶出試驗，蒸發殘值為37 ppm，超出合格的30 ppm，因此全數32組、5.50公斤皆退運銷毀。

健身族為補充足夠的蛋白質，時常選擇飲用乳清蛋白，本周食藥署邊境查驗時英國知名品牌「MYPROTEIN」的「MYPROTEIN乳清蛋白(巧克力)」遭檢出含有防腐劑苯甲酸0.1 g/kg。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，依照台灣食品法規，「苯甲酸」不得使用在乳清蛋白產品中，MYPROTEIN的乳清蛋白是2年來首度檢出違規，依規提高抽驗比例為20%到50%。

日本進口食品部分，檢出兩款北海道出口的海產違規，為「魚金貿易有限公司」進口的「「ADDICTION CORPORATION扇貝」檢出重金屬鎘3mg/kg，總共56公斤；另1款由「大海瀅國際貿易有限公司」同樣檢出重金屬鎘3mg/kg，共96 公斤。另外，自日本長崎由「鼎和水產有限公司」進口的「冷凍丁香魚」檢出重金屬鎘0.1mg/kg，超出限量的0.05 mg/kg，總計6,440公斤，全數退運銷毀。

本周食藥署公不12項不合格食品，包括印尼進口的椰子糖塊、泰國的芭拉魚露、中國大陸的牧哥雞精調味料、韓國的DAMTUHDamtuh 丹特決明子茶包等，分別檢出農藥、漂白劑、甜味劑或重金屬殘留不合格，全數皆依規定退運、銷毀，未流入台灣市面。