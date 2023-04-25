以公帶私落實廢棄物減量 試辦6個月減374座台北101高度垃圾堆疊

為推動廢棄物源頭減量政策，環保署2021年頒布「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，去年起推動試辦、今年起正式上路。環保署副署長王雅玢表示，試辦期間已使用28.4萬個循環容器盛裝供應餐點、不使用包裝飲用水超過176萬個，盼透過以公帶私方式落實減量目標。

環保署今舉辦「111年綠色餐飲服務及減量行動競賽活動頒獎典禮暨記者會」，教育部科長連衫利表示，實施期間遇到部分困難點，由於學校遍及各縣市，缺乏可配合提供環保餐具的業者、出席人員無法現場用餐，導致餐盒無法回收、受到新冠肺炎疫情影響，試辦場次及成效受限、需藉由完整溝通宣導，協助各單位人員了解實施項目及填報成效。

為此，教育部依「提供鐵盒便當之廠商參考名單」各別聯繫確認為準、事先調查用餐需求及斟酌採用外帶非塑膠包裝的餐點、採計線上與實體混合式會議、訓練或活動的實體參與人數減塑成果、辦理2場線上說明會議，並持續以電子郵件、電話溝通說明。

成效部分，連衫利表示，統計自去年9月至今年3月，累計辦理會議、訓練或活動共883場次，共減少一次性餐盒2561個、包裝水及紙杯1萬7898個，若以每瓶裝水約產生0.1公斤碳排放量及每個紙餐盒約產生0.48公斤碳排放量，共減少3019公斤碳排放量。

陽明交通大學表示，去年6月1日至7月15日進行試辦、同年11月1日起正式實施，校內具環保餐具外送服務餐廳共15家，另自備環保餐具、環保杯享有優惠店家共41家。本校去年5月17日校務基金管理委員會通過辦理各項業務及活動餐點費，由每人每餐120元增至180元為限，給予推動綠色餐飲更多空間。

試辦期間使用環保餐具200個、不使用包裝水及紙杯人數約1107人，11月正式實施後，當月使用環保餐具409個、不使用包裝水及紙杯人數達2772人，12月實施成效大幅上升，使用環保餐具1669個、不使用包裝水及紙杯人數達6341人。

陽明交大表示，行為改變不容易，最高管理階層極為關鍵，其掌握資源並最具影響力，由上而下的推動，才易促進校園與企業的環保養成。過往環保法規的究責主要針對行為人，在講究企業ESG時代，淨零「生活轉型」的推動或如職安法規，讓雇主負最大責任，當可獲得更大的成效。

王雅玢表示，環署2021年9月29日訂定「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，今年1月正式實施，透過指引規範行政機關、學校辦理會議、訓練及活動時，不提供免洗餐具、包裝水一次用飲料杯，並參用相關替代措施，作業指引也將視執行狀況滾動檢討。

王雅玢指出，去年6至12月試辦期間，已使用28.4萬個循環容器盛裝供應餐點、不使用包裝飲用水超過176萬個，若不使用紙餐具與飲料杯，約減少22公噸垃圾重量或374座台北101高度垃圾堆疊量，媒合1547家餐飲業者加入循環容器盛裝供應餐點供應鏈，盼透過公部門起帶頭作用，將環保觀念向下扎根並向外拓展。