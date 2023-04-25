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高雄長庚引進新技術治療憂鬱症 助病人重啟人生播放鍵

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

據統計，台灣有將近200萬人患有憂鬱症，其中50萬患者對藥物反應不佳，屬頑固型憂鬱症；高雄長庚醫院今年率先引進非侵入頭罩探頭的「深部經顱磁刺激治療」技術，以非侵入性的治療，對一名女大生展開4周20次療程，她原本受憂鬱症困擾無法專心學業，如今有了改善。

難治型憂鬱症的徵狀會影響患者日常生活，每天生活不開心，如同人生旅途被按下暫停鍵；2018年，高雄長庚醫院即引進衛福部核可重複經顱磁刺激術（repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS）治療頑固型／難治型憂鬱症，多家醫療院所也同步引進rTMS儀器來幫助病人。

高雄長庚醫院指出，今年特地引進的深部經顱磁刺激治療（deep transcranial magnetic stimulation, deep TMS）採用頭罩探頭，獲得多項美國FDA的治療許可認證，如，難治型憂鬱症、焦慮型憂鬱症、強迫症治療、戒菸治療等許可。

高雄長庚醫院說明，深部經顱磁刺激（deep TMS）是非侵入性治療，不需要麻醉且副作用低，可以提供用血清素、多巴胺、褪黑激素等抗憂鬱藥物治療效果不佳的患者，另一種更好的治療方式及管道。

由於，深部經顱磁刺激（deep TMS）為自費醫療項目，一般療程頻率需每周3至5次，至少20至30次，共持續4至6周；高雄長庚醫院提醒，此治療不適用於胸部以上有體內植入物的病人，並有可能發生合併症，如癲癇等，因此，治療前應與醫師詳細評估討論。

深部經顱磁刺激治療（deep transcranial magnetic stimulation, deep TMS）是一種非侵入性的治療，採用頭罩探頭。圖／高雄長庚醫院提供
深部經顱磁刺激治療（deep transcranial magnetic stimulation, deep TMS）是一種非侵入性的治療，採用頭罩探頭。圖／高雄長庚醫院提供

憂鬱症 長庚 患者

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