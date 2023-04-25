高雄長庚引進新技術治療憂鬱症 助病人重啟人生播放鍵

據統計，台灣有將近200萬人患有憂鬱症，其中50萬患者對藥物反應不佳，屬頑固型憂鬱症；高雄長庚醫院今年率先引進非侵入頭罩探頭的「深部經顱磁刺激治療」技術，以非侵入性的治療，對一名女大生展開4周20次療程，她原本受憂鬱症困擾無法專心學業，如今有了改善。

難治型憂鬱症的徵狀會影響患者日常生活，每天生活不開心，如同人生旅途被按下暫停鍵；2018年，高雄長庚醫院即引進衛福部核可重複經顱磁刺激術（repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS）治療頑固型／難治型憂鬱症，多家醫療院所也同步引進rTMS儀器來幫助病人。

高雄長庚醫院指出，今年特地引進的深部經顱磁刺激治療（deep transcranial magnetic stimulation, deep TMS）採用頭罩探頭，獲得多項美國FDA的治療許可認證，如，難治型憂鬱症、焦慮型憂鬱症、強迫症治療、戒菸治療等許可。

高雄長庚醫院說明，深部經顱磁刺激（deep TMS）是非侵入性治療，不需要麻醉且副作用低，可以提供用血清素、多巴胺、褪黑激素等抗憂鬱藥物治療效果不佳的患者，另一種更好的治療方式及管道。