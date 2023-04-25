聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄長庚引進新技術治療憂鬱症 助病人重啟人生播放鍵
據統計，台灣有將近200萬人患有憂鬱症，其中50萬患者對藥物反應不佳，屬頑固型憂鬱症；高雄長庚醫院今年率先引進非侵入頭罩探頭的「深部經顱磁刺激治療」技術，以非侵入性的治療，對一名女大生展開4周20次療程，她原本受憂鬱症困擾無法專心學業，如今有了改善。
難治型憂鬱症的徵狀會影響患者日常生活，每天生活不開心，如同人生旅途被按下暫停鍵；2018年，高雄長庚醫院即引進衛福部核可重複經顱磁刺激術（repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS）治療頑固型／難治型憂鬱症，多家醫療院所也同步引進rTMS儀器來幫助病人。
高雄長庚醫院指出，今年特地引進的深部經顱磁刺激治療（deep transcranial magnetic stimulation, deep TMS）採用頭罩探頭，獲得多項美國FDA的治療許可認證，如，難治型憂鬱症、焦慮型憂鬱症、強迫症治療、戒菸治療等許可。
高雄長庚醫院說明，深部經顱磁刺激（deep TMS）是非侵入性治療，不需要麻醉且副作用低，可以提供用血清素、多巴胺、褪黑激素等抗憂鬱藥物治療效果不佳的患者，另一種更好的治療方式及管道。
由於，深部經顱磁刺激（deep TMS）為自費醫療項目，一般療程頻率需每周3至5次，至少20至30次，共持續4至6周；高雄長庚醫院提醒，此治療不適用於胸部以上有體內植入物的病人，並有可能發生合併症，如癲癇等，因此，治療前應與醫師詳細評估討論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言