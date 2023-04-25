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迎接疫後大航運時代 華航擴大招募百名航空菁英

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
因應疫後航運復甦，華航擴大招募百名航空菁英。圖／華航提供
因應疫後航運復甦，華航擴大招募百名航空菁英。圖／華航提供

後疫情時代來臨國境解封，旅運市場持續回溫，華航年初才招募超過百名運務員及客服人員，即日起再度展開各領域人員擴大徵才，將延攬上百名新血加入華航團隊，包含航務簽派員、資訊、人資、會計、修護、台北客服人員及持續招募的機師等職缺，並同步推動產學合作，期待對航空業具熱忱的有志之士報考。

中華航空表示，本次人才招募包括資訊、人資、航務簽派、會計、客服及護理員等內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，具備多益600分或同級英語認證的成績，並於華航網站報名；錄取者預計於8月分批報到，並展開共通職能訓練，依職缺進行專業訓練，訓練合格後始可加入業務行列。

華航指出，本次也招考航機修護專技人員，負責各機型及相關附件維修工作，除華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐、美、亞洲等多國客戶。無經驗、無證照者皆可報考，具航機修護相關工作經驗尤佳，期待對航機維修具熱情且勇於實現自我者加入修護行列。

此外，華航全年持續招募培訓機師，大學以上畢業且不限定科系、無須航空相關工作經歷，錄取後將由公司安排至國外接受專業飛行訓練。

華航今年也再度獲選知名求職網調查新鮮人最嚮往夢幻企業之一。華航積極推展產學合作，栽培優秀學生，除長期合作的地勤服務及教育科技類，今年更擴增航機簽派、航空氣象及心理等領域的全年實習機會，同時開放暑期見習，讓有志加入航空產業的在校生與產業實務接軌。相關招募及報名資訊可至華航網站查詢。

華航 客服

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