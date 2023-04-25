拜訪警友時中風幸即時送醫 亞大醫救回派出所副所長

台中市霧峰警分局四德派出所副所長王水源日前拜訪警友時，突然身體癱軟蹲下，警友迅即載他亞洲大學附屬醫院，經醫師以「顱內動脈取栓術」替他清除血栓打通血管，順利獲救康復。醫院上午替他「慶生」，警分局長陳祥麟也親自前往向醫院致謝。

57歲的王水源形容發生過程仍心有餘悸，他說，上周二由警友站長王承緯陪同逐一拜訪轄區內警友，正當準備前往下一站，當拿起手機要打電話時，手機卻掉在地上，當他撿起時感覺到頭重重的，四肢不聽使喚。

友人見他眼歪嘴斜、口齒不清，甚至開始流口水，大喊「你中風了啦！」於是將他攙扶上車，立即送往不到10分鐘路程的亞大醫院。

亞大急診室因已接獲通報，腦中風醫療團隊已待命。當王水源一到院，評估符合「急性腦中風」症狀，立即安排腦部電腦斷層檢查，確認是血管阻塞性腦中風，隨即為他靜脈注射血栓溶解劑，並安排顱內動脈取拴術。因到院時間迅速，王水源未呈現大面積缺氧或出血的狀況，順利在30分鐘左右取出血栓。

神經內科醫師吳致螢說，缺血性腦中風會造成嚴重的神經學損傷、癱瘓甚至死亡，若能在發生3小時的黃金時間內施打靜脈血栓溶解劑，以及中風發生8小時內安排動脈取栓，都有助於患者預後可恢復較佳生活品質。目前看來，王水源算是十分幸運。

王水源說，自己有三高，平日服藥控制，也有快走運動習慣，但仍遇上此劫。他提醒民眾，上了年紀務必要定期健檢，提早發現問題。也因為考量膝下子女均成年，因此決定提早退休，多多陪伴家人，共享家庭時光。

陳祥麟感謝四德派出所所警友站長王承緯當時緊急將王送醫，以及亞大醫院醫術精明，才能救王水源一命，並能康復如初。