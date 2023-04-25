久坐便秘、失眠憂鬱！上班族看不見的10大健康問題 一招啟動身體「代謝密碼」

身為上班族的你也有隱藏困擾嗎？

從學校踏入職場後工作和生活蠟燭兩頭燒，你有多久沒有正視自己的身體健康呢？許多上班族常常久坐在電腦桌前，加上運動量不足、飲食又沒有控制，長久下來不僅身材走樣、臉上出現黑眼圈、痘痘，就連便秘、三高等外表看不出來的問題都會跟著找上門。

現在《DailyView網路溫度計》馬上透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看上班族看不見的10大健康問題，想要解決身體上的煩惱其實沒有你想像中的困難，跟著小編用簡單的方法就能輕鬆擺脫困擾囉～

image source:示意圖／《DailyView網路溫度計》

No.1 腸胃不適、久坐便秘

上班族追求工作高效率，一忙起來吃飯就不定時，假日又補償性大吃，很容易造成腸胃不適；而且上班長時間坐著，下班累到沒力上健身房只想坐著追劇、滑手機...長期下來不只身體缺少活動，連腸胃也跟著久坐不動、缺少活力，常常會有腸胃不適、久坐便秘的困擾。

想要解決這些問題，除了三餐定時、水分攝取充足之外，網友也分享一些撇步，「過來人經驗分享一下，不要吃太撐、吃飽稍微散步走走，壓力別太大」、「我家會胃食道逆流的，是半夜都會咳嗽，然後有時候還要爬起來吃小蘇打餅乾壓胃酸，後來讓他宵夜吃無糖優格／優酪乳+堅果墊肚子，兼養好菌後狀況好很多」。

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其中優酪乳也成為網友們腸道咕溜溜的秘方，可以補充好菌幫腸胃動一動，輕鬆啟動身體代謝，「我是因為便秘開始會喝優酪乳或優格，不然想嗯卻嗯不出來太痛苦了」、「前陣子便秘有點嚴重，看到很多人說優酪乳+香蕉很厲害，試了一天，隔天順暢到不行」、「水要喝足+運動+優酪乳+高纖蔬菜」、「優酪乳喝下去感覺腸道都順通了」、「每天上班都會習慣到超商買一瓶優酪乳，對於便秘人來說是一大福音」。

購買時記得選擇有健康食品認證的優酪乳才有保障，好的菌種才能通過胃酸、膽酸的殘酷考驗，直達腸道發揮作用。

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No.2 疲勞倦怠、精神不濟

台灣近年被封為是「過勞之島」，若是沒有充足的睡眠時間，隔天早上出門上班又要趕著通勤，長期的疲勞倦怠感累積下來，不只坐在電腦桌前精神不濟，工作效率還會大幅降低，嚴重還有可能發生過勞情況。

除了調整生活作息外，網友對於上班精神狀況不佳也提出解決方案，「先每天規律作息睡滿7小時」、「如果長期睡眠不佳，應該要先改善睡眠」、「澱粉少吃點，咖啡如有加糖，要改成黑咖啡，澱粉和糖都有讓人想睡的效果，水果的糖也不要忽視」。

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No.3 情緒低落、憂鬱煩躁

面對工作壓力，你有發現自己陷入焦慮的迴圈嗎？不論是情緒變得不穩定突然厭食、暴飲暴食，還是週日晚上出現「收假症候群」，平常喜歡的事做起來都覺得無力，都是上班族常見的身體隱患。

許多人對於情緒低落也有舒壓小妙招，「上班的時候聽音樂能夠放鬆心情，或是中午休息時間出去走走」、「午睡讓自己休息一下」、「每天給自己五分鐘找尋快樂」、「每早進去公司前，深呼吸3次，告訴自己『工作我能勝任』」、「我會選擇直接跟主管聊聊」。

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No.4 頭痛、肩頸痠痛

你用電腦時也常常保持同一個姿勢嗎？上班8小時明明只是坐著用電腦，但下午時卻總感覺肩頸僵硬、肌肉酸痛，那你就要小心「滑鼠手」、腕隧道症候群等隱藏健康問題。



如何解決腰痠背痛呢？除了改善坐姿、定時起身舒展筋骨外，有鄉民更熱情在PTT上推薦幾個緩解健身妙方，像是深蹲、臀推、吊單槓、壺鈴等，網友也推薦羅馬椅，「羅馬椅要做正確才有用，上來時推髖夾臀，上半身不可太高、夾臀到極限」，也有人指出「學會吸飽閉氣+核心用力，基本上就可以解決上班族的腰痠背痛了」。

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No.5 三高、心血管疾病

雖然人人都想要薪水高、顏值高、智商高，不過來敲門的通常都是高血壓、高血脂、糖尿病及心血管疾病！上班族久坐辦公室，如果沒有做好飲食管理、保持規律運動習慣，這些潛藏在身體的「三高」就會出現在你的健康檢查報告上，到時候可就欲哭無淚了。

想要避免三高和心血管疾病潛伏，可以從日常生活做起！衛福部提醒民眾可定期測量血壓、血糖或抽血監測數值，維持健康體重及腰圍，搭配少油、少鹽、少糖的均衡蔬果飲食。

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No.6 感冒、免疫力下降

每個人從小到大都曾有感冒的經驗，不過你有發現出社會後生病的次數不減反增嗎？試著回想你是不是常常加班加到很晚，回到家後又不肯浪費休息時間，依依不捨抱著手機、平板追劇追到三更半夜，日夜顛倒的情況下不僅免疫力下降，還容易出現發燒感冒的症狀。



想要擺脫藥罐子就要提升免疫力！有網友日前透露「提升免疫力比戴口罩更重要」，「平常就要注意免疫力，一次補太兇反而也不好，我每天也一罐雞精，也是好久沒用到健保卡了」、「現在都補充維他命C，要多喝水避免結石就是了」。

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No.7 睡眠障礙

明明上班累得要命，但是你回到家躺在床上卻完全沒有睡意，隔天早上又因為睡眠不足昏昏欲睡；或是上整天班忙得你焦頭爛額，但睡眠時間卻超乎常人、經常睡過頭大遲到，那麼你可能也出現上班族常見的「睡眠障礙」了！

倘若你也有失眠的煩惱，許多過來上班族也建議調整鬧鐘設定，「換大聲的鬧鐘」、「怕聽不到就用智慧手錶，戴著睡，用震動的方式叫醒你」、「鬧鐘放遠一點試試看」，也有人提供其他做法，「睡前補充鎂跟B群，然後不滑手機入睡，共勉之」、「平時作息就要調整好」，若是嘗試後還是無法改善，建議就要尋求專業醫師協助。

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​No.8 末梢血液循環不佳

上班族坐在辦公室邊吹冷氣邊工作，儘管身上穿著足夠衣物，仍然會覺得手腳冰冷，那就要小心很有可能是末梢血液循環不佳了！雖然輕則手腳發冷，但如果是心臟末梢發出警報，嚴重可能會導致心肌梗塞，腦部末梢循環不佳還要小心中風風險。

有上班族針對手腳冰冷問題上網求救，許多網友分享個人經驗，「短期就是襪子手套，長期就靠有氧運動」、「吹風機方便好用」、「電熱毯、電暖器都可以」，網路上針對黑糖薑茶也出現許多討論，「吃喝的東西其實薑就可以了」，大家如果有末梢血液循環困擾，不妨也可以實際購買試試看！

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No.9 代謝變差、內分泌失調

出社會後開始扛下繁重工作量，不少上班族作息不正常已成為家常便飯，儘管偷偷安慰自己沒有明顯發胖，不過內分泌失調、代謝變差很有可能悄悄在身體裡作祟了！不論是胰島素或升糖素分泌不足，還是生理期不規律，這些看不見的健康問題都值得你好好關注。

內分泌失調問題，除了第一時間到醫院或診所進行專業諮詢，有網友也認為「從早餐就開始吃營養又健康的食物，才能應付一整天的體力消耗」、「要懂得自我調適，可以試著做靜心呼吸」、「曾經因為工作太忙失調過，月經整月滴答，換工作或者保持情緒的平和都有幫助」。

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No.10 眼睛酸澀、視力模糊

隨著網路時代來臨，人人都能拿著智慧型手機滑社群、追韓劇，但假如你也是需要緊盯螢幕的上班族，那就要特別注意過度用眼的後患，包含眼睛酸澀、乾癢、視力模糊、眼壓過高、早發性白內障、青光眼等情形。

網友對於愛護靈魂之窗也提供許多做法，「熱敷眼睛可以舒緩」、「熱敷+穴道按摩」、「設鬧鐘、30分鐘就做一下眼球運動」、「適時離開螢幕起來走走」、「我改用藍光眼鏡後，眼睛沒以前那麼容易不舒服」、「螢幕的RGB設定把B調低到你能接受的程度」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月29日至2023年03月28日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『上班族看不見的健康問題』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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