逮丸郎不只瘋媽祖！台灣TOP 10宗教民俗活動 此生必朝聖

你去過幾個？

對於許多虔誠信徒來說，「三月瘋媽祖、四月迎王爺，五月城隍生」，絕對是重頭戲；另外，還包括「北城隍、中媽祖、南王爺」等等，台灣傳統民俗節慶豐富多元，祭典儀式多半具備「祈福」、「消災」、「天人合一」、「團圓聚會」的性質，若進一步依照形式區分，可分傳統節慶(春節、端午、中秋）、地方民俗慶典、原住民祭典三大類。

其中，每回都能引起廣大迴響的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今年將於4月21日23點05分（農曆3月3日子時）起駕，為期9天8夜，於4月30日回鑾鎮瀾宮安座，預計將有5百萬至6百萬人次參與，可見台灣人有多「瘋媽祖」！

台灣人不僅瘋媽祖，對於許多地方上的在地民俗慶典，也相當熱衷！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查台灣TOP 10民俗慶典活動，有些宗教盛會還被許多網友列為此生一定要去朝聖的清單，其獨特的文化與信仰力，趕緊來看看吧！

【網路溫度計】提醒您－

◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信

image source：翻攝FB／白沙屯拱天宮





10. 阿美族豐年祭

阿美族豐年祭是阿美族古老傳統的祭祀活動，日治時期日本人稱之為「月見祭」，大約在每年7月中旬至9月初舉辦。豐年祭流程包含「迎靈」、「宴靈」、「送靈」三階段，而隨著時代改變，許多舊俗與禁忌都有更動，除了祭典天數縮短、宗教儀式簡化之外，同時也在祭典中加入賽跑、拔河、射箭等競技活動。

近幾年，有些部落開放一般遊客參與阿美族豐年祭，但民眾前往時，務必事先詢問清楚該部落是否有開放，以免撲空；另外，豐年祭現場必須尊重族人的儀式流程與禁忌，許多有幸參加過的網友紛紛表示：「被原民們發自內心的燦爛笑容以及活力感染」、「非常推薦體驗看看」、「阿美族最大的部落豐年祭，很多國際媒體都會來拍」、「珍貴的文化」。

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image source: 花蓮縣政府原住民行政處

9. 台東炮炸寒單爺

玄壇元帥民間俗稱為「玄壇真君」，在台灣被尊稱「玄壇爺」、「寒單爺」、「邯鄲爺」，為道教神祇，相傳玄壇真姓趙，名朗，字公明，民間相傳趙公明為「武財神」，居五路財神之首。

據傳玄壇真君懼冷，因此每年元宵節，台東許多廟宇就會舉辦「炮炸寒單爺」活動，信徒們會使用鞭炮轟炸以驅寒，使祂心變熱，來迎駕寒單爺的降臨，而且信徒相信寒單爺是「正財神」，若鞭炮越炸越旺，代表財運也會跟著越旺。

「炮炸寒單爺」活動在台東是行之有年的信仰文化，大多是請壯碩男子打赤膊，身穿紅短褲，手持榕葉枝，頭裹紅布巾，扮演寒單爺的模樣，而神像則會綁在竹椅上，由四名轎夫抬著肉身寒單爺，接受民眾用鞭炮轟炸，參與過民眾表示：「很重要很有意義的百年傳統習俗」、「在旁邊看得很刺激」、「首次看炸邯鄲，最後是不自覺流淚」、「台東鄉親共同回憶」。

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8. 高雄內門宋江陣

宋江陣為一種結合古中國武術與藝術之民俗表演，最初發源於中國大陸，但似乎早已佚失，而台灣則保留了不少且完整的陣式，其中，高雄內門宋江陣更是被列為台灣12大民俗節慶活動之一。

高雄內門宋江陣源自於「羅漢門迎佛祖遶境」隨行護駕陣頭，至今已超過兩百年歷史，其中，高雄內門是保存藝陣文化最完整的地區，素有「宋江陣故鄉」之稱呼，如今已由強身、保衛、團結鄉里的組織，轉變成歲時娛神的宗教活動，其活動長達十幾天。

高雄市政府於每年春季3月、4月之間舉辦內門宋江陣活動，民眾不僅能看見傳統文武陣頭匯演，還有大專院校陣頭大賽及觀音佛祖聖駕遶境，同時還有內門總舖師的辦桌饗宴，許多網友大讚：「每年一度內門紫竹寺的盛事」、「內門大菜看起來很好吃呀」、「高雄內門出賢人，辦桌和宋江陣真的要傳世界」、「這樣的活動對在地文化的傳承是有實質意義的」、「那邊的小朋友真的很會跳宋江陣」。

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image source: 高雄內門宋江陣

7. 新北平溪天燈節

所謂「南蜂炮，北天燈」，其中北天燈指的是新北市平溪天燈節。據傳，由於平溪位於台北盆地外圍偏遠山區，清朝光緒年間，當地居民辛勤開墾後，使當地成為富足村落，但因當時山區交通不便，逐漸成為山賊覬覦之地，居民為保性命，便在冬至收成結束後，收拾好家當遁入山區，直到元宵才派人回村查看，確定安全後則釋放天燈以報平安，進而逐漸演變成平溪天燈節。

天燈節當上萬天燈同時施放時，其景緻之壯觀，曾經入選全球14大死前必遊慶典，網友紛紛表示：「天燈是平溪主要的經濟產業了」、「每次跟朋友去都會放」、「看到一堆天燈在空中飛很美」、「老街的氛圍很棒」、「非常多外國人都在放天燈」，不過其衍伸環境破壞、製造垃圾、火災危險等也引起不少議論。

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image source: 新北旅客

6. 基隆鷄籠中元祭

鷄籠中元祭（基隆中元祭），是台灣重要民俗祭典，名列台灣12大地方慶節之一，與虎尾中元文化祭並列「北基隆、南虎尾」，最大特色在於是結合祭祀、遊行、演出、醮儀的大型中元法會，在2008年被指定為「國家文化資產」之國定重要民俗，近幾年還邀請國外藝文團體參與活動，讓鷄籠中元祭更增添國際視野。

其中兩大特色就是主普壇開燈放彩、放水燈遊行，前者是為好兄弟照路，後者則是為水上孤魂照路，這活動在農曆七月可說是相當熱鬧，網友憶起當年：「基隆人的榮耀」、「主普壇可以觀察到很多特色祭品」、「每年必參加」、「小時候中元祭真的熱鬧」、「以前花車上面會有真人扮八仙撒糖和零錢」、「想起以前爺爺都會特地叫我回基隆看遊行」。

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image source: 鷄籠中元祭

5. 台中旱溪媽祖遶境十八莊

旱溪媽祖遶境十八庄起源於清朝道光年間，因為當時台中旱溪一帶的稻米發生「黑龜」病蟲害，情況相當嚴重，當地居民提議轄內各廟宇媽祖齊聚出巡，沒想到神轎所經之處，果真蟲害就逐漸消失，之後便成為每年的地方盛事。

該遶境活動主要是由台中市樂成宮負責主辦，不過，近幾年發生鬧雙胞不合事件，主要是因為台中烏日東女慈聖宮與台中樂成宮彼此對於文化源頭認知不同，對此，烏日東女慈聖宮便集結其他廟宇，展開「東堡大屯十八庄媽祖生」遶境，讓宮廟之間嫌隙浮上檯面，也引起網友討論：「或許我們該省思一下『近廟欺神』這句俗諺」、「很正常，不管什麼活動都需要『行銷』」、「有人的地方就有爭執，媽祖表示無奈」。

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image source: 財團法人台中樂成宮旱溪媽祖廟

4. 屏東東港迎王平安祭

東港「迎王平安祭」是屏東東港、小琉球在地傳統祭典，當地居民為迎接代天巡狩五位王爺神（千歲爺）前來掃蕩瘟疫、驅除惡靈，幾乎總動員，有錢出錢、有力出力，遵照古禮方式，包含請王、遶境、法會、送王等，是每三年一次（三年一科）的重要祭典。

祭典過程共歷時8天7夜，其中，最大特色與亮點在於精雕細琢的王船，由當地造船匠師進行建造工程，最後在燒王船（送王）的儀式中，將5位千歲爺神位迎至「王船」之上，堆疊壽金焚化，送神歸天，結束祭典，東港「迎王平安祭」更被指定為國家重要民俗文化活動，許多網友表示：「在海上看到王船應該會很震憾」、「首次體驗感受到了東港迎王的凝聚力」、「看請水迎王報銜頭才是重點」。

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image source: flickr 陳育生

3. 台南鹽水蜂炮

鹽水蜂炮享有「北天燈、南蜂炮」之美稱，據悉，以前瘟疫流行之際，居民向當地關公祈求平安，一路燃放鞭炮遶境，而在遶境結束之後，瘟疫就此消退。當時的居民為了感念神恩，每年元宵節沿襲成例，逐漸變成當地一大盛會，還曾入選台灣內政部「台灣宗教百景」。

所謂蜂炮是指許多沖天炮組成的大型發炮台，該活動是由鹽水武廟主辦，參與者須準備完整的保護裝備，包含全罩式安全帽、圍巾、棉質或牛仔外套長褲、手套及平底鞋或運動鞋等，待全身保護完畢才能進入蜂炮區，不少參與過的網友紛紛表示，體驗過至今都很難忘：「年輕時去過一次，終生難忘」、「從小玩到大，裝備齊全，真的好玩 」、「參加過一次，那是我這輩子體驗過最瘋狂的事了」、「年輕時都是衝第一排去給蜂炮沖」。

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image source: 臺南市政府

2. 台中大甲媽祖遶境進香

台中大甲媽祖遶境進香為台灣宗教界年度盛事，不僅被指定為無形文化資產民俗類重要民俗之一，還名列聯合國非物質文化遺產，甚至被Discovery（探索頻道）列為和回教徒麥加朝聖、梵蒂岡耶誕彌撒並列的世界三大宗教慶典之一。

每年跟著遶境的信徒須來回徒步約340公里，時間長達9天8夜，會依照傳統舉行祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座共八個主要典禮，遶境路線包含台中、彰化、雲林、嘉義四個縣市，沿途駐駕地點為彰化南瑤宮、西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮，最後回鑾台中大甲鎮瀾宮，是台灣年度盛大的遶境活動。

許多民眾將大甲媽祖遶境當作驅逐邪煞、安定人心的象徵：「人生第一次參加大甲媽遶境，體力完全不如旁邊的叔叔阿姨」、「晚上很多人擠在廟裡睡覺也很酷」、「真的很充實感受到人情味」、「大甲媽沿線的食物多到爆炸」、「陌生人也很可以很好聊天，因為都是媽祖信徒」、「這樣揚名國際的民族信仰是很值得驕傲」。

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image source: 大甲鎮瀾宮

1. 苗栗白沙屯媽祖徒步進香

苗栗白沙屯媽祖徒步進香，素有「粉紅超跑」之稱，主要是媽祖鑾轎上有粉紅色遮雨布，而被稱為超跑則是因為進香速度相當快。苗栗白沙屯媽祖徒步進香與台中大甲媽祖遶境進香並稱為台灣兩大媽祖進香活動，是國家重要無形文化活動資產之一，最大特色在於每年遶境天數和路線、歇息停駕地點皆不固定，全由媽祖指引轎夫行轎前進，每年來回徒步約300～400公里，是苗栗白沙屯拱天宮信徒代代相傳的民間宗教儀式。

進香過程由信徒及工作人員以徒步方式抬著媽祖神轎縱跨苗栗、台中、彰化、雲林等縣市，主要前往北港朝天宮進香，除了白沙屯媽祖之外，還有來自苗栗南港里山邊媽祖宮的山邊媽祖共同乘轎進香。

《HahaTai 哈哈台》過去曾拍攝影片介紹，不少粉絲感動留言：「媽祖讚啦」、「我第一次走了全程，一路上真的是無數的感動」、「白沙屯媽祖信徒素質很高」、「白沙屯媽祖把大家聚集起來，讓大家對這片土地有了更多熱愛」、「來自大甲的孩子每年最期待就是兩地的媽祖活動」、「白沙屯媽祖遶境真的很壯觀」。

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image source: 白沙屯拱天宮

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年04月14日至2023年04月13日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣宗教民俗活動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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