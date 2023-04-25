不能錯過的10本書！網友討論暢銷好書口碑排名TOP10

今日宜閱讀！

4月23日「世界閱讀日」前夕，《DailyView網路溫度計》口碑聲量排名推出全新類別「暢銷好書」，是以全臺最豐富的「誠品線上」網路暢銷書為基礎，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統及《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》掌握網路熱門話題、討論熱度及消費者口碑反應進行網路聲量排名，呈現最新、最具代表性的暢銷書排行榜。

如果你也是愛書人，《DailyView網路溫度計》的「暢銷好書」排行榜絕對是輕鬆獲取最新閱讀資訊的最佳來源，讓你能夠迅速跟上書市話題，選擇自己喜愛的讀物！本文精選了排行榜中前10名（分析區間：2023/01/21-2023/04/20）的人氣暢銷書介紹，想知道目前在網路上哪些書最引起網友關注嗎？快來看看《DailyView網路溫度計》最新推出的「暢銷好書」排行榜吧！

image source: 示意圖／Pexels

NO. 10 《蔡康永的情商課》

作者：蔡康永

出版社：如何出版社

《康熙來了》的王牌主持人蔡康永，擁有著讓許多人佩服的高情商。在公開場合發言的他，向來都是溫柔得體，非常能夠尊重他人的意見及看法。即便和他人的有想法上的分歧，他也能以冷靜又不傷及他人的方式表達自己的觀點，從容的應對態度多年來受到許多讚賞。

「很多人說要做自己，只是說著玩的。先弄清楚自己是怎麼回事，才可能開始做自己啊。」在《蔡康永的情商課》中，他分享了自己30年來周旋於演藝圈摸索出的心得，透過各種經歷過的對話實例，幫助讀者從中探究內心，進而找到提升情商的方法。先了解自己，才能成為高情商的自己，「這應該是康永哥出過最棒的一本書了」、「我們都得找到與自己、與世界相處的方法，好好把人生過完」。

延伸閱讀：不只能言善道還超有料！盤點近三年10大三金主持人 「他」居然贏過曾寶儀

image source: 誠品線上

NO. 9 告別時間套書：《你會坦然面對，每一場告別》、《時間，才是最後的答案》

作者：角子

出版社：平裝本出版有限公司

在Instagram上擁有超高人氣的療癒系文字創作者角子，能夠撫慰人心的溫暖文風，讓他被稱為大家的「文字閨蜜」。今年角子出版的新作《你會坦然面對，每一場告別》及《時間，才是最後的答案》，以細膩的文字帶領大家「練習告別」，用一個個充滿溫度的故事陪伴讀者揮別過去。

每一個愛過的人，都會在心裡留下深刻的印記。角子的「告別時間套書」，以暖暖的字句填補了失去後的空虛，教人坦然面對每一次的告別。在那些因分離而痛苦的日子裡，讓時間給你最後的答案，透過文字治癒受傷的心靈，接受並告別過去，讓曾經的眼淚，最後化作微笑來收成，「謝謝角子老師每一字句都給予我力量」、「每次看完老師寫的書都會有啟發，也更了解自己想要的感情」。

延伸閱讀：你也會讀晚安詩嗎？台灣10大人氣「新生代詩人」溫柔撫慰靈魂傷口

image source: 誠品線上

NO. 8 《原子習慣》

作者：James Clear

出版社：方智出版社

《原子習慣》自2019年在臺灣出版以來就常駐各大實體書店、網路平臺的暢銷排行榜，是一本在全球各地討論度都非常高的人氣作品，更曾被商業雜誌《Fast Company》評選為2018年7本最佳商業書之一。在書中提到微小的習慣，會為整個人帶來巨大的改變，獨特的觀點影響了許多人的人生。

細微的改變，能夠為你帶來巨大的成就。《原子習慣》透過經由實證的理論，帶領讀者一步一步建立一套每天能夠進步1%的系統。除此之外，也提到了戒除壞習慣、保持好習慣的訣竅，同時也提供建立身分認同與信心的方法，在各式各樣的條件下創造出更容易迎向成功的環境，讓人能夠設計出一套最適合自己的改變計畫，「本書內容淺顯易懂，實用性高」、「看了這本書，慢慢的找到自律的方法」。

延伸閱讀：一站式金融服務超有感！10大網友熱推「銀行App」必備功能

image source: 誠品線上

NO. 7 《晚安，我的生命》

作者：陳文茜

出版社：時報出版

「你無法抗拒死亡，但你可以看穿它。」資深媒體人陳文茜從電視、廣播主持人跨界到作家、藝術策展人及學術圈，豐富的人生經歷讓她看盡世間許多生離死別。無數次與死亡擦身後，陳文茜以《晚安，我的生命》這份生命書寫，帶領讀者看盡人生，關於年華，關於過往，關於老去。

認識黑色，才明瞭什麼叫彩色。《晚安，我的生命》透過疾病，思考、回顧生命中各種歷程，以及它們所代表的意義。其中也提到了許多人的人生「最後一哩路」，用不同人的生命故事，讓人從中獲得坦然面對終點的勇氣，「有一天，我們都會消失，別怕，只要輕輕說一聲：『晚安，我的生命。』」

「滿滿的勇敢與幽默」、「真的讓人感動」、,「文茜是令人讚嘆的，生命的勇士」、「配合文茜姐的毅力、聰慧、態度、堅韌」。

延伸閱讀：此生必去！全台10大特色圖書館人氣爆棚 第7名《華燈》也取景

image source: 誠品線上

NO. 6 《與成功有約》、《與成功有約最後一堂課》

作者：Stephen R. Covey, Sean Covey, Cynthia Covey Haller

出版社：天下文化

《與成功有約》出版30年以來，全球發行超過4千萬冊，是出版史上最暢銷的書之一，也於今年推出了《與成功有約：30週年全新增訂版》。此外，該書作者的續作《與成功有約最後一堂課》也同樣擁有非常高的人氣。以成功人士的經歷，用淺顯的方式讓讀者從中獲掌握人生的力量。

《與成功有約》透過「7個習慣」，引領人們打破網路時代的人際關係，重新建構生活以及與人相處的模式，找回人生的主導權，掌握住成功的思維。《與成功有約最後一堂課》，則是作者晚年時期對於「追求向上人生」的省思，在作者逝世由其女接手完成這部影響許多人生命的著作，「《與成功有約》影響了無數人」、「這本書真的是醍醐灌頂」。

延伸閱讀：《原振俠》還是《衛斯理》「最大聲」？盤點倪匡的前十大系列作品

image source: 誠品線上

NO. 5 《紅色賭盤》

作者：沈棟

出版社：今周刊

曾被《經濟學人》及《金融時報》選為2021年度最佳圖書的《紅色賭盤》，揭露了現代中國金權交易背後的腐敗內幕。出身清貧的作者沈棟與企業家段偉紅結識並結為夫妻，努力和中共前總理溫家寶的夫人張培莉結為商業夥伴後，躋身中國年富豪的行列，也因此近距離目睹中共高層與紅色家族不為人知的內鬥。

然而某日，段偉紅和其他三名同事突然「被消失」，沈棟因此決心以此書揭發中國政權的不為人知的內幕。這樣的行為無疑是向中共政權宣戰，在寫作此書前沈棟甚至已經立好遺囑、安排好所有身後事，「幫助讀者更加理解共產黨系統的一本書」、「文字渲染力強，足以讓中國當局不安」、「這是一本想了解中國現狀的人『必讀』之書」、「讀完覺得超級震撼」。

延伸閱讀：那些年，我們的美好回憶！盤點近一年退場飯店 最捨不得哪間

image source: 誠品線上

NO. 4 《我想成為影之強者！》

作者：逢澤大介（逢沢大介）

出版社：台灣角川

《我想成為影之強者！》原先於日本小說投稿網站「成為小說家吧」連載，是在當中非常受歡迎的「異世界轉生」類型小說之一。男高中生席德．卡蓋諾一直以來都有個中二的夢想，希望能成為在不為人知的角落中默默強大的「影之強者」。為此他不斷進行自我鍛鍊，也為了突破人類的極限，踏上尋找「魔力」的路途。

過程中席德意外身亡，不過在轉生後的異世界卻真的成功獲得了魔力，並且朝著讓自己能夠凌駕於任何物理兵器的目標努力精進自己的能力，還創造出「闇影庭園」這個組織，原先只是自己中二的想像，沒想到在異世界他虛構的一切都成為真實，貫有席德本人渾然不知……「真不愧是闇影大人」、「就是中二得很無敵」、「看完動畫版後發現小說版本超級好看」。

延伸閱讀：心臟揪超緊！懸疑推理小說改編日劇 第一名是鄉民老婆冠軍演的

image source: 誠品線上

NO. 3 《我永遠不會忘記，燦爛一瞬的妳》

作者：冬野夜空

出版社：皇冠文化

《我永遠不會忘記，燦爛一瞬的妳》在日本Bookmeter網站中被選為「最想讀的書」輕小說部門日排行第1名，更在Amazon的讀者間獲得4.5顆星的好評。主角繼承已逝父親的相機後，一直思考著攝影的意義，直到遇見了身為班上人氣王的女主角，兩人開始透過鏡頭產生連結。

風靡全班的她，光鮮亮麗的外表下有的其實是所剩不多的生命，身為班上邊緣人的他，能做的只是不斷按下快門，努力記下她所有燦爛的時刻。兩人身處於不同的世界，卻透過一部相機，共享了許多快樂的時光，一場沒有結果的戀情，也就此開倒數計時……「這是一本悲情的純愛故事」、「直接看到爆哭」、「買來看之後真的是哭得很慘」、「推薦給愛情文藝小說的愛好者們」、,,「看的時候最好準備衛生紙」。

延伸閱讀：人生厭世，文字來治！「現代書蟲」不可不知的霸王色書類TOP 9

image source: 誠品線上

NO. 2 《大學的脊梁》

作者：楊渡、管中閔

出版社：時報出版

本書講述了2018年臺大校長遴選的風波，當時原先通過續任投票的楊泮池校長於校務會議上表示期屆任滿後不再續任，因而啟動新校長遴選機制，在推薦截止前幾日才被說服參加遴選的管中閔也因此走入一場預料之外的風波。在他被宣布當選臺大新任校長後，卻出現種種爭議，以致於遲遲無法上任。

本書由楊渡訪談多名相關人士，並且由管中閔寫下當時的種種心路歷程，以他的角度帶讀者看整起事件的經過，雖然該起事件本身有諸多面向、觀點而意見，有人抱持著不同的看法認為「這本書只是在自說自話」、「看事件的角度比較片面」。但也不失為其中一種了解此事的切入角度，「事件經過交代得很清楚」、「推薦想了解這個事件的人讀一下」。

延伸閱讀：「台劇信看演員」吳慷仁十大靈魂角色！為戲爆瘦、增肌、妖嬈越演越精

image source: 誠品線上

NO. 1 《晶片戰爭》

作者：Chris Mille

出版社：天下雜誌

在全新的「矽時代」，「運算力」、「晶片」成為了這個世代的「石油」。這個70年前還不存在的產業，在迅速發展之下成為足以決定世界樣貌的重大領域，從日常生活中的民生用品，到與他人連繫的通訊設備，再到足以對抗他國的兵器，幾乎所有事物都已經離不開「晶片」。

在這個時代，晶片就是21世紀的新石油，也是現代世界最稀缺的資源。美國矽谷已經憑藉著半導體事業，成為了軍事強權，面對中國的急起直追，展開一場霸主地位的爭奪，在這樣的景況下國際情勢會如何發展？位居供應鏈重要位置的臺灣該如何應對？本書深入剖析了這場「晶片戰爭」背後的多種可能，「本書用非常簡單易懂的文字介紹了半導體的前世今生」、「提到晶片產業的種種狀況」、「裡面關於國際局勢的分析十分精闢」。

延伸閱讀：我的職業會被取代嗎？ChatGPT 10大熱議趨勢

image source: 誠品線上

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月21日至2023年04月20日，共3個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『暢銷好書』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

udn討論區