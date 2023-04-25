業者喊鬆綁大陸禁團令 王國材籲中國對禁自由行、團客來台善意回應

國人在上下公車使用悠遊卡刷卡付費時，是否曾留意到刷卡機有著司機先生的「溫馨小提醒」？一名網友在「路上觀察學院」臉書社團PO出一張「超有感」照片，讓不少人意會到原來下意識都會不經意地拿悠遊卡去刷取標有「上下車請刷卡」的橘色螢幕，而非下方正確的「NFC CARD」感應區。

2023-04-25 10:40