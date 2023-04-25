業者喊鬆綁大陸禁團令 王國材籲中國對禁自由行、團客來台善意回應
疫後旅運回溫，旅遊業者喊鬆綁大陸禁團令，先開放台灣旅遊團到大陸，完成產業復甦最後一塊拼圖。交通部長王國材表示，兩岸旅遊是兩邊討論釋出善意，不是僅台灣問題，籲中國針對禁自由行和團客來台有善意回應。
行政院今天上午在三創生活園區舉辦「2023總統盃黑客松 徵件啟動記者會」，宣告「2023總統盃黑客松」徵件正式啟動。行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、數位發展部長唐鳳、總統府副秘書長張惇涵等人出席。
媒體詢問，旅遊業者喊話，鬆綁大陸禁團令。王國材受訪表示，對兩岸旅遊，交通部樂觀其成；不過，2019年大陸禁止陸客來台灣自由行，團客2020年禁止到台灣來，兩岸觀光旅遊是兩邊討論釋出善意，不是只有台灣這邊問題。
他也說，隨著兩岸交流和全世界開放，呼籲中國大陸針對禁自由行和團客能有善意回應。
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